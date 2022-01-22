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下周一東北季風襲高山有望降雪 春節天氣看這

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
下周一到三東北季風來襲。聯合報系資料照
下周一到三東北季風來襲。聯合報系資料照

又有東北季風來襲。中央氣象局說，下周一到三有波較明顯東北季風，其中下周一又有華南雲雨區補充水氣，3500公尺以上高山有機會下雪。至於外界最關心的春節天氣，氣象局說目前看來周二以前水氣多，濕涼有雨。

氣象預報員劉沛藤說，今天南方雲系影響，全台灣都容易下雨，尤其北部、東半部，中南部早上也有雨勢。

劉沛藤說，今晚有一道鋒面在台灣附近生成並且通過，局部地區有明顯雨勢，像是東半部跟恆春半島今晚到明天清晨雨會比較明顯。

不過劉沛藤說，南方雲系在明天移到東部海面，鋒面通過後剩北部、東半部有少部分局部降雨，還有中南部山區，其他地區降雨趨緩。溫度也會回溫，比今天上升一到兩度。

劉沛藤說，下周一到三有波明顯東北季風下來，加上下周一有華南雲雨區補充水氣，降雨範圍大，除了北部、東半部，中南部山區也有雨。下周二、三水氣減少。溫度部分，北台灣低溫15、16度，濕涼有雨。

劉沛藤說，下周四之後整個東北季風減弱，氣溫稍稍回升，降雨以東半部為主。下周五台灣水氣又增多，又有一道鋒面形成，看起來下周五、六全台灣有雨，降雨比較廣，南方水氣會上來。

降雪部分，劉沛藤說，今天早上玉山有降雪，今天7:05開始下到9:55 ，降雪累積1.7公分。下周一東北季風剛下來又有華南雲雨區水氣，3500公尺以上高山可能在有降雪。

至於春節天氣，劉沛藤說，因為比較後期很難預估，但目前看起來比較容易有下雨、雲量偏多，初二之前濕涼有雨，但不會到太冷。

今天早上玉山有降雪，今天7:05開始下到9:55 ，降雪累積1.7公分。圖／氣象局提供
今天早上玉山有降雪，今天7:05開始下到9:55 ，降雪累積1.7公分。圖／氣象局提供

東北季風 降雪 氣象局

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