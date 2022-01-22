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中捷粉快來領紅包！ 近26萬元沒人兌換

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
捷粉可至車站加值售票機持卡感應領回饋金。圖／台中捷運公司提供
捷粉可至車站加值售票機持卡感應領回饋金。圖／台中捷運公司提供

台中捷運去年9月起推出「捷粉回饋專案」，每月搭乘40次以上即享現金回饋，最高回饋30%。根據台中捷運公司統計，去年9月至12月回饋金累計達114萬餘元，目前尚有25萬7千餘元未領取，號召捷粉過年前幫自己賺個小紅包

捷粉回饋專案依每月累積搭乘次數分為3個回饋等級，40至49次回饋搭乘金額的20%，50至59次回饋25%，60次以上回饋30%。

中捷公司表示，捷粉專案上路後，回饋金逐月增加，去年9月至12月回饋金累計已達114萬餘元，目前為止，尚有25萬7千餘元未領取，包括9月近3萬7千元、10月約3萬9千元、11月近7萬元、12月11萬2千餘元。

中捷公司指出，每月4日6時起，至車站票卡查詢機或加值售票機持卡感應，上個月的回饋金即會存入電子票證中，回饋金領取期限為6個月，以110年9月回饋金為例，有效期限至111年3月31日24時截止，請捷粉們記得在期限內領回。

中捷公司表示，回饋金等同現金，存入電子票證後無使用期限，用途不限於搭乘捷運，也可用於購物等日常消費。民眾只要至車站票卡查詢機或加值售票機持卡感應，就能領到回饋金。

中捷公司也說，有旅客1個月就領到回饋金807元，過年前領回饋金就像拿到小紅包；建議旅客下載台中捷運APP並綁定使用的電子票證卡號，就能隨時查詢每月搭乘次數、回饋金額及是否已領取，避免回饋金逾期無法領。

捷粉至車站詢問處旁的票卡查詢機靠卡，回饋金即會存入電子票證。圖／台中捷運公司提供
捷粉至車站詢問處旁的票卡查詢機靠卡，回饋金即會存入電子票證。圖／台中捷運公司提供

台中捷運 紅包

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