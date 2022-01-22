大陸禁止進口台灣鳳梨釋迦 國道服務區伸援手助農

大陸禁止台灣鳳梨釋迦進口，使農民面臨「斷單」滯銷窘境，三地集團的南仁湖企業率先向農民伸出援手，認購3500多公斤台東鳳梨釋迦，並在6處國道服務區，以及北基加油站19處據點，共同銷售鳳梨釋迦，同時也捐贈給長期認養的雲林縣四所偏鄉小學營養午餐及長幼食堂，表達支持本土農民。

產自台東的優質鳳梨釋迦，在國道3高速公路古坑服務區一上架，馬上帶動買氣，民眾2盒、3盒搬上車，「春節到送禮或自己吃均得宜！」，許多民眾用行動挺台灣釋迦，令人感動。

南仁湖公司經營的國道服務區開辦道農市集，提供農民假日銷售平台，13年來營業額已突破3億元以上，助農行銷立功不少，也帶動國道服務區開賣農產的風潮，成為農產盛產期銷售的重要推手。

從洋蔥、鳳梨、香蕉、高麗菜、火龍果、茂谷柑的助銷，動軏數十噸的銷售量，成效不亞於其他通路，南仁湖說，秘訣在「方便」，買了就上車，發揮交通場域促銷農產商機。

最近鳳梨釋迦被禁止進口大陸，南仁湖趕在春節前夕，在6個服務區9站點「中壢、湖口南北、西螺南北、古坑、東山、關廟南北」全力促銷，19處加油站銷售點，分別為北區：新海站、五堵站、中和路站、汐科站、冠軍站、土城交流道站、蘆洲站。桃區：正中站、百年站、朝陽站、東怡站。中區：世貿站、雅潭站、民雄站。南區：新市站、九如路站、金獅站、岡山站、高旗站。