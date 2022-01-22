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影／倉庫變身打卡牆！最美農會總幹事孫慈敏扮網紅行銷

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
麻豆農會總幹事孫慈敏透過彩繪牆行銷農會產品。記者吳淑玲／攝影
麻豆農會總幹事孫慈敏透過彩繪牆行銷農會產品。記者吳淑玲／攝影

「哇！好美。」台南麻豆區農會興國路「農業倉庫」原是髒亂點，經過重新彩繪大改造，總幹事孫慈敏還攜手彰化縣芬園農會總幹事黃翊愷、台北市松山農會總幹事王順發拍攝多組網美照，未正式亮相就大轟動，許多民眾都說要來挑戰，成了吸引遊客的打卡點。民眾拍照打卡就送限量精美設計的紅包袋，送完為止。

總幹事孫慈敏表示，重新改造後的農會倉庫取名「柚兒園」，也是要行銷麻豆區農會自創品牌UR，讀音似柚子的台語，又如國語的「柚兒」。以柚兒公仔為主角，在牆面上彩繪主題，包括公車站、樓梯、洗澡沐浴、腳踏車及超市、咖啡吧，遊客可以化身主角融入作品中。

孫慈敏表示，這是農委會「優化農業景觀提升農業生產競爭力」的經費，除了舊倉庫大改造外，還有簡易加工廠設備，進行精油及柚花萃取，及人力減化的自動選果機及包裝機等選出一級果品，外銷貿易商參觀後可以增強文旦外銷品質的信心。

麻豆農會位在興國加油站旁的農會倉庫，在1、20年前曾經彩繪，但油漆已駁落反成為髒亂點，農會透過這次大改造，彩繪就花了2個月，因效果好，農會將緊鄰馬路的圍牆拆掉，加上位在往西港的交通要道上，彩繪牆更加顯眼醒目，今天舉辦產銷履歷推動及模範農民表揚餐會正式亮相。

台南麻豆區農會倉庫大變身成打卡景點，農會總幹事孫慈敏扮網美行銷。圖／麻豆區農會提供
台南麻豆區農會倉庫大變身成打卡景點，農會總幹事孫慈敏扮網美行銷。圖／麻豆區農會提供
麻豆農會總幹事孫慈敏用彩繪牆行銷農會產品。記者吳淑玲／攝影
麻豆農會總幹事孫慈敏用彩繪牆行銷農會產品。記者吳淑玲／攝影
麻豆農會總幹事孫慈敏行銷彩繪牆。記者吳淑玲／攝影
麻豆農會總幹事孫慈敏行銷彩繪牆。記者吳淑玲／攝影
台南麻豆區農會倉庫大變身成打卡景點，農會總幹事孫慈敏扮網美行銷。圖／麻豆區農會提供
台南麻豆區農會倉庫大變身成打卡景點，農會總幹事孫慈敏扮網美行銷。圖／麻豆區農會提供
台南麻豆區農會倉庫大變身成打卡景點，農會總幹事孫慈敏扮網美行銷。圖／麻豆區農會提供
台南麻豆區農會倉庫大變身成打卡景點，農會總幹事孫慈敏扮網美行銷。圖／麻豆區農會提供
台南麻豆區農會倉庫大變身成打卡景點，農會總幹事孫慈敏扮網美行銷。圖／麻豆區農會提供
台南麻豆區農會倉庫大變身成打卡景點，農會總幹事孫慈敏扮網美行銷。圖／麻豆區農會提供
麻豆農會「農業倉庫」大變身，彩繪牆超吸睛。記者吳淑玲／攝影
麻豆農會「農業倉庫」大變身，彩繪牆超吸睛。記者吳淑玲／攝影
台南麻豆區農會倉庫大變身成打卡景點，農會總幹事孫慈敏扮網美行銷。圖／麻豆區農會提供
台南麻豆區農會倉庫大變身成打卡景點，農會總幹事孫慈敏扮網美行銷。圖／麻豆區農會提供
麻豆農會「農業倉庫彩繪牆」的柚兒公車站。記者吳淑玲／攝影
麻豆農會「農業倉庫彩繪牆」的柚兒公車站。記者吳淑玲／攝影

農會 產銷履歷

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