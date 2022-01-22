影／倉庫變身打卡牆！最美農會總幹事孫慈敏扮網紅行銷

「哇！好美。」台南麻豆區農會興國路「農業倉庫」原是髒亂點，經過重新彩繪大改造，總幹事孫慈敏還攜手彰化縣芬園農會總幹事黃翊愷、台北市松山農會總幹事王順發拍攝多組網美照，未正式亮相就大轟動，許多民眾都說要來挑戰，成了吸引遊客的打卡點。民眾拍照打卡就送限量精美設計的紅包袋，送完為止。

總幹事孫慈敏表示，重新改造後的農會倉庫取名「柚兒園」，也是要行銷麻豆區農會自創品牌UR，讀音似柚子的台語，又如國語的「柚兒」。以柚兒公仔為主角，在牆面上彩繪主題，包括公車站、樓梯、洗澡沐浴、腳踏車及超市、咖啡吧，遊客可以化身主角融入作品中。

孫慈敏表示，這是農委會「優化農業景觀提升農業生產競爭力」的經費，除了舊倉庫大改造外，還有簡易加工廠設備，進行精油及柚花萃取，及人力減化的自動選果機及包裝機等選出一級果品，外銷貿易商參觀後可以增強文旦外銷品質的信心。