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疫情期間強化緊急應變能力 中榮嘉義分院有備無患

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
台中榮總嘉義分院為強化緊急應變能力，於春節前夕舉行醫療演習。圖／台中榮總嘉義分院提供
台中榮總嘉義分院為強化緊急應變能力，於春節前夕舉行醫療演習。圖／台中榮總嘉義分院提供

台中榮總嘉義分院為強化緊急應變能力，於春節前夕舉行「防疫總動員-急診大量傷患緊急應變」醫療演習，演練啟動院內緊急事件指揮系統迅速分配任務，急診室及院內行政支援組人員各司其職，有條不紊地完成大量傷患演習。一輛輛救護車急促的鳴笛聲響起，接續駛進急診室門口，多名傷患陸續推進急診室，演練過程逼真讓路過民眾還以為真的發生重大事故。

嘉義分院急診室主任熊開瑾醫師表示，這次急診大量傷患應變演習模擬遊覽車事故，為求逼真特別安排護理系實習生扮演15名事故輕重傷患者，希望讓第一線醫護人員充分體會災難發生時大量傷患湧入之急迫與關鍵，同時在疫情期間透過讓所有參與人員確實穿著防疫裝備，並演練「分艙分流動線規劃」及「單一命令列」的溝通機制，全程以模擬實物、實況及全方位、多元化之方式進行狀況推演，達到「求真、求實、從嚴、從難」之演練成效。

副院長蔡政翰表示，目前正值北部疫情逐漸升溫，然緊急事故仍可能隨時發生，故定期針對各項突發狀況實施模擬演練，以了解醫護人員緊急應變能力，嘉榮大量傷患演練一向具有創新思維，除現場高難度醫療救護行為、醫院緊急應變體系演練外，再加入線上通報資訊系統操作、社工家屬輔導及媒體採訪安排與消息發布等科目演練，以求狀況處置盡善盡美，不但使病患獲得即時的優質醫療，透過行政支援單位通力合作，亦求兼顧家屬慰撫及媒體採訪需求等大量傷患處置綜合性任務，以期防患於未然，為守護嘉義鄉親恪盡心力。

台中榮總嘉義分院醫療演習逼真。圖／台中榮總嘉義分院提供
台中榮總嘉義分院醫療演習逼真。圖／台中榮總嘉義分院提供

嘉義 演習

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