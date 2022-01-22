疫情期間強化緊急應變能力 中榮嘉義分院有備無患

台中榮總嘉義分院為強化緊急應變能力，於春節前夕舉行「防疫總動員-急診大量傷患緊急應變」醫療演習，演練啟動院內緊急事件指揮系統迅速分配任務，急診室及院內行政支援組人員各司其職，有條不紊地完成大量傷患演習。一輛輛救護車急促的鳴笛聲響起，接續駛進急診室門口，多名傷患陸續推進急診室，演練過程逼真讓路過民眾還以為真的發生重大事故。

嘉義分院急診室主任熊開瑾醫師表示，這次急診大量傷患應變演習模擬遊覽車事故，為求逼真特別安排護理系實習生扮演15名事故輕重傷患者，希望讓第一線醫護人員充分體會災難發生時大量傷患湧入之急迫與關鍵，同時在疫情期間透過讓所有參與人員確實穿著防疫裝備，並演練「分艙分流動線規劃」及「單一命令列」的溝通機制，全程以模擬實物、實況及全方位、多元化之方式進行狀況推演，達到「求真、求實、從嚴、從難」之演練成效。