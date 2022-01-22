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立陶宛蘭姆酒今開櫃！印有台、立雙方國旗農曆初一開賣

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立陶宛蘭姆酒今開櫃！印有台、立雙方國旗農曆初一開賣

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
台灣菸酒公司董事長丁彥哲（中）今開櫃展示從立陶宛購入的蘭姆酒。記者曾健祐／攝影
台灣菸酒公司董事長丁彥哲（中）今開櫃展示從立陶宛購入的蘭姆酒。記者曾健祐／攝影

立陶宛代表處去年11月18日掛牌成立，引發中國大陸抵制造成立陶宛原運往寧波的1批蘭姆酒遭退貨，經台灣菸酒公司全數購入今天開櫃，並趕工製作印有台灣、立陶宛雙方國旗的外標裝，及繁體字酒標覆蓋貼在原本檢體字酒標上，台灣菸酒公司表示，單瓶售價600元，預計農曆初一開賣。

台灣菸酒公司董事長丁彥哲表示，這批立陶宛的蘭姆酒去年10月2日在立陶宛裝船，原本預訂12月29日抵達中國大陸寧波港口，因去年11月18日台灣和立陶宛雙方互設代表處，而且是以台灣代表處名義掛牌引起中國很大反彈，因此12月初陸續有立陶宛相關產品如啤酒等入境中國遭阻擋。

丁彥哲說，去年12月18日接到台灣駐立陶宛代表透過財政部聯繫，告知有這一批酒在海上漂泊，詢問我方能否接受這批酒，他們馬上答應立即承諾2萬4瓶酒全部接收，中間也歷經全世界貨運塞港波折，直到1月18日才進入基隆港，經過報關程序後今天完成開櫃、開箱。

丁指出，這批蘭姆酒預計過年前會有6000瓶到市面上販售，希望透過這個關係，讓台灣、立陶宛間從口罩、疫苗及義美食品等有更多交流，將來也建立長久友誼關係。

有關第一批的銷售通路，丁解釋因下周馬上就要過年時間很趕，首批6000瓶分別會在台灣菸酒公司所屬全台各地酒場的展售中心，部分則到長期合作的菸酒專賣店，這次也增加全家便利商店的通路，全家考量數量有限採取預售方式。

由於這次2萬多瓶蘭姆酒都是裸瓶包裝，丁彥哲說，為讓消費者更加認同珍貴感，因此特別在外包裝、酒標印上台灣、立陶宛雙方的國旗，加上原本是銷往中國，之前貼在瓶身背面的標籤是簡體字，因必須符合國內法令，緊急製作符合法令繁體字的酒標覆蓋貼上。

丁彥哲還說，這次等待立陶宛蘭姆酒進來同時，公司也評估未來繼續和立陶宛酒類互通有無的機會，也期待台灣酒類未來可以進口到立陶宛。

丁彥哲也透露，這是首次從國外進口蘭姆酒，但「不怕賣不出去，只怕賣不夠」，目前接到很多民眾、團體詢問，也包括總統府、外交部等中央部會及圓山飯店等，因為這批僅2萬多瓶，要盡量讓更多民眾都分享到這次的成果，原則上展售中心農曆初一開始販賣，單瓶售價600元。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

台灣菸酒公司今開櫃從立陶宛購入的蘭姆酒。記者曾健祐／攝影
台灣菸酒公司今開櫃從立陶宛購入的蘭姆酒。記者曾健祐／攝影
台灣菸酒公司臨時趕工製作酒標，上面特別印有台灣、立陶宛雙方的國旗。記者曾健祐／攝影
台灣菸酒公司臨時趕工製作酒標，上面特別印有台灣、立陶宛雙方的國旗。記者曾健祐／攝影
台灣菸酒公司今開櫃從立陶宛購入的蘭姆酒。記者曾健祐／攝影
台灣菸酒公司今開櫃從立陶宛購入的蘭姆酒。記者曾健祐／攝影
因這批酒原預計運往中國大陸寧波，舊酒標是簡體字（右），台灣菸酒公司為符合法令趕工製作繁體字酒標（左）覆蓋貼上。記者曾健祐／攝影
因這批酒原預計運往中國大陸寧波，舊酒標是簡體字（右），台灣菸酒公司為符合法令趕工製作繁體字酒標（左）覆蓋貼上。記者曾健祐／攝影

立陶宛 國旗

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