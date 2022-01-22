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玉山清晨下雪成冰雪世界 合歡山只下雨又濕又冷

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
玉山今天清晨下雪，主峰步道在風口以上如同銀色世界。圖／山友林心聖提供
玉山今天清晨下雪，主峰步道在風口以上如同銀色世界。圖／山友林心聖提供

玉山今天清晨7時多下雪，玉山主峰從碎石坡以上及北峰都如覆上薄薄白雪，如同銀色世界。這次水氣充足全台有雨，但東北季風減弱，氣溫略微回升，合歡山今天上午下雨，想要賞雪遊客撲空。

玉管處副處長林忠杉說，玉山北峰今天上午7點5分氣溫為0.7度出現降雪，主峰線從碎石坡風口到玉山主峰頂也有下雪，但到排雲山莊溫度為1度下雨、排雲登山服務中心氣溫7度只是陰天。

山友林心聖清晨攀登主峰，可看到風口以上往峰頂沿路都有積雪，位在北峰玉山氣象站也被薄薄白雪覆蓋，高山地區再成銀色世界。

合歡山昨天清晨下雪，讓遊客欣賞到雪花紛飛飄落美景，今天上午也有遊客到合歡山追雪，雖然水氣充足，但因為東北季風減弱，氣溫不夠低只有下雨，合歡山又濕又冷。

玉管處表示，由於山區低溫、濕冷，排雲山莊已加強雪地登山安全宣導，山友須穿冰爪才能上主峰，提醒山友注意保暖，注意步道是否結冰濕滑，以免發生危險。

玉山今天清晨下雪，主峰步道在風口以上如同銀色世界。圖／山友林心聖提供
玉山今天清晨下雪，主峰步道在風口以上如同銀色世界。圖／山友林心聖提供
玉山氣象站覆上一層白雪，呈現北國風光。圖／玉管處提供
玉山氣象站覆上一層白雪，呈現北國風光。圖／玉管處提供
玉山今天清晨下雪，主峰步道在風口以上如同銀色世界。圖／山友林心聖提供
玉山今天清晨下雪，主峰步道在風口以上如同銀色世界。圖／山友林心聖提供
玉山氣象站覆上一層白雪，呈現北國風光。圖／玉管處提供
玉山氣象站覆上一層白雪，呈現北國風光。圖／玉管處提供

玉山 合歡山 山友

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