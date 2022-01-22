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新型禽流感關渡現蹤 新北抽血檢測周邊家禽

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
動保處前往禽場進行周邊監測採血。圖／新北市動保處提供
動保處前往禽場進行周邊監測採血。圖／新北市動保處提供

本月初北市關渡自然公園鴨科候鳥糞便檢體，檢測出新型高病原性禽流感病毒，檢出點周邊半徑5公里內有3個禽場位於新北市內。為防堵禽流感疫情發生，新北市動保處派員對該3場禽場周邊消毒。目前在淡水區的禽場停養，動保處另已針對五股區及八里區場內家禽抽血、採集咽喉等送至家畜衛生試驗所進行檢驗，檢驗結果皆為陰性。

關渡自然公園鴨科候鳥糞便，檢測到新型高病原性禽流感，與位於我國候鳥遷徙路徑上游國家韓國及日本自110年11月份起分離到病毒亞型同屬相同b分支，迄今已造成日韓共35場禽場確診、撲殺近273萬隻家禽。

台灣自110年12月23日至1月4日確診4場高病原性禽流感案例場也都是檢測到b分支，總共撲殺了15萬1344隻家禽，顯見境外禽流感病毒透過候鳥遷徙傳入臺灣禽場風險極高。

動保處獸醫師陳丁濡表示，生物安全是禽場抵抗疾病的第一道防線，禽場從業人員務必遵守H5、H7亞型家禽流行性感冒防疫措施，加強禽舍防鳥設施，以免家禽與候鳥有接觸機會，也要防堵犬、貓、野鼠及蚊蠅進入禽場，這些都有可能會攜帶病菌進入場區。

新北市動保處呼籲，民眾應遵守「5要6不」原則來防範禽流感。禽肉及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動。不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮壅擠的場所。

動保處協助禽場周邊路面消毒。圖／新北市動保處提供
動保處協助禽場周邊路面消毒。圖／新北市動保處提供

禽流感 獸醫師

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