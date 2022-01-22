新型禽流感關渡現蹤 新北抽血檢測周邊家禽

本月初北市關渡自然公園鴨科候鳥糞便檢體，檢測出新型高病原性禽流感病毒，檢出點周邊半徑5公里內有3個禽場位於新北市內。為防堵禽流感疫情發生，新北市動保處派員對該3場禽場周邊消毒。目前在淡水區的禽場停養，動保處另已針對五股區及八里區場內家禽抽血、採集咽喉等送至家畜衛生試驗所進行檢驗，檢驗結果皆為陰性。

關渡自然公園鴨科候鳥糞便，檢測到新型高病原性禽流感，與位於我國候鳥遷徙路徑上游國家韓國及日本自110年11月份起分離到病毒亞型同屬相同b分支，迄今已造成日韓共35場禽場確診、撲殺近273萬隻家禽。

台灣自110年12月23日至1月4日確診4場高病原性禽流感案例場也都是檢測到b分支，總共撲殺了15萬1344隻家禽，顯見境外禽流感病毒透過候鳥遷徙傳入臺灣禽場風險極高。

動保處獸醫師陳丁濡表示，生物安全是禽場抵抗疾病的第一道防線，禽場從業人員務必遵守H5、H7亞型家禽流行性感冒防疫措施，加強禽舍防鳥設施，以免家禽與候鳥有接觸機會，也要防堵犬、貓、野鼠及蚊蠅進入禽場，這些都有可能會攜帶病菌進入場區。