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竹縣推癌症篩檢 完成大腸癌、婦癌篩檢可抽2千元禮券　

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣政府之前在尖石鄉設立大腸癌篩檢設站。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府之前在尖石鄉設立大腸癌篩檢設站。圖／新竹縣政府提供

癌症長年位居十大死因之首，新竹縣政府衛生局推廣癌症防治和篩檢，即日起至10月31日止，舉辦「婦女癌症篩檢抽獎」和「守護腸道好運到」抽獎活動，符合資格者完成篩檢，有機會抽中2000元超商商品禮券。

衛生局指出，新竹縣近年大腸癌標準化發生率下降，民國108年降至41.6人，低於全國平均的42.9人，但受新冠肺炎疫情影響，導致去年篩檢人數減少。

衛生局辦理「守護腸道好運到」抽獎活動，年齡符合50歲（61年次）至75歲（36年次），首次篩檢及定期2年1篩的新竹縣縣民，即日起至10月31日止，完成糞便潛血檢查即可參加抽獎。今年也鼓勵陽性個案，於活動期間遵從醫囑完成大腸鏡檢查者，也能參加抽禮券活動。

「守護腸道好運到」抽獎時間，將在今年11月7日在衛生局以電腦隨機方式公開抽獎，共抽出65位幸運民眾，各可獲得900元至2000元超商商品禮券。

衛生局表示，政府補助30歲以上婦女每年免費子宮頸抹片檢查；45歲以上未滿70歲婦女，及40歲以上至未滿45歲且其二親等以內血親曾患有乳癌之婦女每2年1次乳房X光攝影篩檢。

衛生局指出，符合篩檢資格之婦女只要攜帶健保卡和身份證，至健保特約之醫院診所及新竹縣的衛生所，即可接受子宮頸抹片篩檢服務，或至國民健康署認證乳房X光攝影醫療機構或新竹縣的衛生所，安排乳房X光攝影篩檢服務。

衛生局說明，鼓勵30至69歲（42年次至81年次）婦女，首次篩檢及6年以上子宮頸抹片未篩檢之民眾，以及45至69歲（42年次至66年次）婦女，首次乳房X光攝影篩檢之民眾，即日起至10月31日止，參加癌症篩檢即可參加抽獎活動。

衛生局表示，「婦女癌症篩檢抽獎」同樣於今年11月7日在衛生局以電腦隨機方式公開抽獎，共抽出45位幸運民眾，各可獲得2000元超商商品禮券。

111年新竹縣「守護腸道好運到」抽獎活動辦法。圖／新竹縣政府提供
111年新竹縣「守護腸道好運到」抽獎活動辦法。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府推動婦癌篩檢活動。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府推動婦癌篩檢活動。圖／新竹縣政府提供
111年新竹縣婦女癌篩抽獎活動辦法。圖／新竹縣政府提供
111年新竹縣婦女癌篩抽獎活動辦法。圖／新竹縣政府提供

衛生局 癌症 新竹

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