公梅花鹿逃逸送收容區有6母鹿陪伴 有機會繁衍下一代

台東縣民去年通報在鹿野鄉舊台九線發現1頭公梅花鹿，縣府與鹿野鄉公所去年底捕獲後，安置在台東動物收容中心，昨將梅花鹿移至武陵梅花鹿生態園區安置，讓原僅有6頭母鹿園區，有機會繁衍新鹿；縣府表示，初判該梅花鹿為人工飼養逃逸，籲民眾養梅花鹿當寵物應登記通報、妥善照料。

縣府農業處長許家豪表示，梅花鹿屬經濟動物，就動保法對寵物定義，只要是供玩賞、陪伴目的而飼養或管領動物，都可以稱寵物，所以是可以的飼養當寵物的，台東有民眾少量飼養取鹿茸，若飼養鹿隻超過40頭應辦理畜牧場登記，違者將依畜牧法處以3萬元以上15萬元以下罰鍰。

農業處說明，去年與鹿野鄉公所捕獲該梅花鹿後並安置於動物收容中心照料，當時觀察該頭公鹿其體力及警覺性不同於野生鹿，且梅花鹿野外族群早於民國58年絕跡，研判應人為飼養後逃逸，依規定公告請飼主領回，至今仍尋無飼主，決定安置於武陵梅花鹿生態園區。