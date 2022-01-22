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太保市花海節第2年因疫情停辦 高鐵大道旁花田開放賞花

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
太保市花海節第2年因疫情停辦， 高鐵大道旁花田開放自由賞花。記者魯永明／攝影
太保市花海節第2年因疫情停辦， 高鐵大道旁花田開放自由賞花。記者魯永明／攝影

春節將近，連辦6年的嘉義縣太保市花海節，被網友形容超級浪漫又夢幻，有如「台版北海道彩虹花田」，去年因乾旱缺水一期稻作停灌，以及疫情嚴峻影響，市公所首次不辦花海節，今年再因本土疫情爆發，二度停辦花海節，花田開放民眾自由賞花。

每年春節，台18線高鐵大道旁27公頃有機米專區，種植綠肥作物變成花海，有油菜花、波斯菊、百日草、向日葵，繽紛百日草花毯顏色美豔，粉花波斯菊花毯陪襯，還有太陽花向日葵，花田氛圍浪漫，3年多前花海節搭配縣府承辦台灣燈會，吸引逾20萬遊客。

疫情逾2年，國門未開，民眾無法出國旅遊，期待春節花海節活動，賞花散心，卻因本土疫情再起，公所與農會不辦花海節活動，花田雖無裝置藝術，也無農特產市集等活動，但綠肥作物綻放，仍讓人著迷。

最近日照夠又有降雨，有助綠肥作物生長，大片紅色波斯菊及油菜花綻放吸睛。「自然就是美！」太保市長黃榮利說，農民鬆土撒綠肥種子，土地飽濕度多，有利綠肥作物，花期約半個月，歡迎遊客賞花，提醒民眾賞花戴口罩，做好防疫措施，

太保有機米種26年，面積50公頃，共2個產銷班數十名農民，榮獲農委會十大績優產銷班，是有機米重要產地，擁有大批忠實客戶，疫情期間小包裝有機米熱銷，有機米稻田插秧期比一般稻田晚近1個月，春節過後才會插秧。

太保市花海節第2年因疫情停辦， 高鐵大道旁花田開放自由賞花。記者魯永明／攝影
太保市花海節第2年因疫情停辦， 高鐵大道旁花田開放自由賞花。記者魯永明／攝影
太保市花海節第2年因疫情停辦， 高鐵大道旁花田開放自由賞花。記者魯永明／攝影
太保市花海節第2年因疫情停辦， 高鐵大道旁花田開放自由賞花。記者魯永明／攝影

花海節 疫情 花田

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