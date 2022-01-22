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清景麟基金會5年成果展因疫情喊卡 紅包照送偏鄉學童

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
清景麟教育基金會五年成果展因疫情喊卡，與燕巢芭樂農民訂購的伴手禮由主辦單位全數吸收，要頒發偏鄉學童的紅包將郵寄。圖／清景麟教育基金會提供
清景麟教育基金會五年成果展因疫情喊卡，與燕巢芭樂農民訂購的伴手禮由主辦單位全數吸收，要頒發偏鄉學童的紅包將郵寄。圖／清景麟教育基金會提供

由清景麟建築團隊林聰麟董事長創立的清景麟教育基金會，長期深耕偏鄉兒童教育，元月21日原定在高雄市立美術館舉辦創5年成果發表，受疫情影響斷然取消，以防疫優先，不過原本要在現場發送的50元紅包及頒給孩童的紀念品仍會郵寄學校，放送溫暖不間斷。

林聰麟董事長表示，主辦單位與各參與校園、文藝單位都相當期待這場盛會的到來，結果計畫趕不上變化，疫情持續發燒，高雄市境內出現確診者，大家防疫優先。

清景麟教育基金會這次5年成果發表會，所有作業早已準備就緒，但因疫情臨時取消，因應活動需求向燕巢農民訂購600顆芭樂，主辦單位將全數吸收，原計畫在現場發送的50元紅包及頒發給孩童的紀念品則郵寄校園，持續放送溫暖，也跟大家相約疫後再見。

清景麟教育基金會創設以來，持續關懷偏鄉學童外，董事長林聰麟也重視環境永續發展，經常帶頭植樹造林，實踐「里山倡議」精神。

疫情 偏鄉 紅包

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