大雨特報！ 北台灣降雨持續、時間較長 幾乎整日濕涼

中央氣象局發布大雨特報，南方雲系影響，今天基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區、綠島及大台北山區有局部大雨發生的機率，注意坍方及落石。南方雲系影響，目前澎湖近海有較強對流系統發展並移入，注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

今天仍受南方雲系影響，各地水氣偏多，降雨在中部以北、東半部地區及恆春半島較明顯，皆有短暫陣雨出現，尤其北台灣降雨較持續、時間也較長，整日幾乎都是濕涼下雨的天氣，而南部地區大致為多雲，偶爾也有局部短暫陣雨，外出攜帶雨具備用。

溫度方面，東北季風減弱，北台灣溫度回升，白天高溫中部以北及花蓮為20至22度，南部及台東為23至26度，而清晨低溫各地為16至18度；各地天氣早晚仍涼，且水氣偏多還有降雨，體感溫度會更低一些，仍要注意低溫做好保暖。

今天清晨中南部地區有局部霧或低雲影響能見度，行車交通注意路況小心駕駛；另外，西南部、東南部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，海上作業及海邊活動的朋友多加留意。