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厚實雲系持續移入今明顯降雨 吳德榮：28日至除夕天氣劇烈變化

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今明顯降雨 吳德榮：28日至除夕天氣劇烈變化

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
21日20時歐洲模式模擬29日20時地面氣壓及12小時累積降雨圖（圖左）顯示，南海水氣與鋒面帶來大大範圍明顯降雨。美國模式模擬（圖右）顯示，降雨型態有明顯差異。擷自tropical tidbits。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
21日20時歐洲模式模擬29日20時地面氣壓及12小時累積降雨圖（圖左）顯示，南海水氣與鋒面帶來大大範圍明顯降雨。美國模式模擬（圖右）顯示，降雨型態有明顯差異。擷自tropical tidbits。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨厚實的雲系持續從海峽移入，台中以北及東半部已有明顯降雨。

吳德榮說，今天轉東南風，氣溫稍回升；中部以北及東半部有明顯降雨，南部地區的降雨也將轉大。北部16至21度，中部16至27度，南部17至27度，東部16至25度。

明天鋒面掠過，白天有空檔，明晚起北部、中部及東半部再依序轉有局部短暫雨。

吳德榮說，下周一、周二東北季風影響；中部以北及東半部有局部短暫雨；這波鋒面及東北季風冷空氣很弱，北台灣略轉涼，中南部白天舒適早晚涼。下周三、周四西半部晴時多雲，氣溫漸升，白天舒適早晚涼；東半部仍有局部短暫雨的機率。

歐洲模式28日至31日除夕的模擬顯示，天氣有劇烈變化。吳德榮說，28日南海低壓所輸送的水氣（中高雲）接近，各地雲量漸增、零星降雨的機率逐漸提高。29日鋒面挾南海水氣影響並快速通過，帶來大範圍明顯降雨。30日降雨漸停轉多雲、氣溫下降。31日除夕強冷空氣南下，天氣乾冷。

他說，但為第7至10天的模擬，有不確定性，無論降雨的時空分布，或者鋒後冷空氣的強度，各國模式模擬仍不一致，且皆在調整中，故尚不宜遽下定論，應繼續觀察。

吳德榮 南海 除夕

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