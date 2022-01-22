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肝基會腹超計畫揪出5名肝癌患者 遇疫情打亂3月再出發

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
2021年10月全台12家醫療院所免費腹部超音波檢查異常統計。 圖／肝病基金會提供
2021年10月全台12家醫療院所免費腹部超音波檢查異常統計。 圖／肝病基金會提供

肝病防治基金會去年三月起推動「全民十年腹超」的大計畫，董事長許金川許呼籲不管有沒有B、C肝炎，40歲民眾每年要照一次腹部超音波，讓肝病從此在台灣消失。

「你，今年超了沒？」用一句口號象徵消除肝病的決心，基金會在當年十月及十一月接連馬不停蹄進行大規模且免費超音波檢查，共結合全台北、中、南、東 12 家醫療院所，動員近50位優秀的肝膽腸胃專科醫師與300多位護理人員與志工群，將觸角深入各鄉鎮及弱勢族群。

肝基會總執行長楊培銘透過全台篩檢發現有 1912名受檢者，檢查異常者達1680人。其中5位高度懷疑肝癌，有 79 位屬於性質不明肝腫瘤，有6位肝硬化，此外共有 1064 位受檢民眾有脂肪肝，比率高達56%。

另有444人為良性肝腫瘤，有174人為肝實質病變，另外有脾臟腫大者24人，膽息肉有213 人，其他腹部腫瘤(胰、脾、腎臟等)有36人，肝內鈣化點、膽結石、胰/脾/腎囊腫與腎結石等其他問題有 676 人，不容輕忽。

許金川多年研究發現，肝癌發展通常是漸進式的，從「性發炎、纖維化、肝硬化，到最後才會出現「腫瘤」，肝癌平均每4個月體積長一倍。因此對已知為肝硬化者要每隔3到6個月，無肝硬化者每6到12個月追蹤，按此頻律就算發現肝癌腫瘤，通常不會超過3公分，皆還來得及做根除治療，因此大力推行40歲民眾每年要照一次腹部超音波。

肝基會指出，去年十一月也與台北市華中扶輪社籌募愛心善款，在台北市士林區葫東區民活動中心，為社子地區30歲以上中低收入戶民眾做免費肝病檢查。但年底十二月遇上疫情升溫，預計在今年三月視疫情趨緩，再進行下一波腹部超音波免費檢查，朝「腹超十年大計」邁進。

腫瘤 肝硬化 肝癌

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