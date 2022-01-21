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迎接高齡浪潮 失智•時空記憶的旅人打造失智友善第一

聯合報 / 記者廖靜清／台北即時報導
「失智‧時空記憶的旅人」建立良好的雙向溝通，解決照顧者各種疑難雜症。 記者林澔一／攝影
「失智‧時空記憶的旅人」建立良好的雙向溝通，解決照顧者各種疑難雜症。 記者林澔一／攝影

「能用藝術回饋失智關懷，是我所能盡的一己之力！」知名書畫家朱振南親自為「失智旅人，求助第一站」揮毫，響應聯合報70周年的許願活動。朱振南觀察，現今高齡社會，失智症對家庭衝擊非常大，照顧者非常需要社會互助及關愛。他回想，早年失智老人基金會開辦時，即捐助了十多件作品義賣，表示能為弱勢族群發聲只是盡本分，用藝術技能幫助他人更發揮自身價值！

朱振南出身荒遠偏僻的北海岸，貧脊的漁村沒有太多資源，一路走來，感謝許多貴人協助，包括獲得公費赴法國巴黎研習，如今在藝術界有了一席之地，希望拋磚引玉、匯集更多社會愛心幫助失智家庭度過難關。他的善舉呼應了「失智•時空記憶的旅人」在許願活動寫下的「希望失智旅人鏈結失智友善資源，成為失智家庭求救的第一站。」

2016年成立的「失智‧時空記憶的旅人」粉絲專頁，運用社群網站建立良好的雙向溝通，迄今已回答數萬個失智症相關問題，減少照顧者的手足無措。粉絲專頁編輯主動提問：「失智者情緒不穩定，大吵大鬧時，請問大家都如何安撫？」「該如何解決帶失智者外出的困擾？」各種求援疑問在第一時間得到解答，包括轉文協助找回走失的失智長者；粉絲專頁另提供學習及動腦、健身等課程，有助於預防、減緩失智症。

失智是不可逆的過程，隨著失智症去汙名化、去標籤化，有愈來愈多民眾分享罹病或照顧家人的經驗，特別是感謝「失智‧時空記憶的旅人」建立的互助網絡。

有家屬留言分享：「一隻手能做很多事情，在這個大環境中，如果每個人都願意伸出幫助的手，我想社會情感會更溫暖。」「因為你們，讓失智家屬的我感覺不那麼無助。」「自己要先做好自我心理建設，這是一條非常漫長的戰爭，不要與失智者鬥氣。」

「失智‧時空記憶的旅人」分享照護經驗甘苦談，在照顧者最彷徨無助的時刻伸出援手，讓失智照顧不必一個人硬撐！「失智‧時空記憶的旅人」另與WaCare遠距健康合作，開設一系列專屬失智照顧者、專業人員的線上課程，透過遠距知識的力量，作為堅強的後盾！疫情期間，加強更多元的線上服務及居家照護的實用建議，減低患者與家屬的壓力，民眾上網表達感謝，陪伴度過難關。

未來，「失智‧時空記憶的旅人」將持續對準政府資源與民眾需求，製作失智症資源地圖，方便民眾快速找到長照資源並妥善運用，幫助更多失智症家庭。

失智時空記憶的旅人：https://www.facebook.com/NTCDementia/

失智並非正常老化過程，照顧者要付出極大耐心，另需要社會關懷介入。</p><!--8--><p> </p><p> 記者林澔一／攝影
失智並非正常老化過程，照顧者要付出極大耐心，另需要社會關懷介入。

記者林澔一／攝影

失智症 遠距

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