勞安所體檢全台防疫旅館 化妝水噴霧器揪氣流流向

日前接連爆發防疫旅館確診染疫事件，讓外界擔憂防疫旅館不防疫，為此，勞動部勞動及職業安全衛生研究所依中央流行疫情指揮中心指示，籌組通風空調及工業衛生領域專家團隊，積極協助檢視防疫旅宿通風空調換氣情形，至今已完成219家防疫旅館訪視工作。勞安所研究員說，這次團隊人員使用化妝水噴霧器、手電筒，揪出防疫旅館內氣流流向。

為預防防疫旅宿因通風空調問題造成汙染環境，讓住在裡面隔離的旅客處於染疫風險，勞安所結合所內人員，以及產學界通風空調及工業衛生領域專家32人，籌組了16組團隊，針對全台防疫旅宿對於防疫旅宿通風空調硬體設施及操作情形進行檢視，從去年12月27日起至今年1月21日止，已完成219家防疫旅宿訪視工作。

勞安所研究員陳春萬指出，防疫旅宿的通風空調換氣重點在於房間空氣不能影響到其他房間，或透過門縫擴散至走廊，因此檢視重點包括確認旅宿通風空調設置及運作情形、客房隔間牆是否為卧頂實牆及穿牆管線縫隙完全填補，走廊、客房及浴廁氣流流向，以及確認浴廁、房間對戶外通風情形。

他介紹，過去都用煙流觀察，這次團隊人員使用簡易的化妝水噴霧器，透過噴霧加上手電筒光源來判斷氣流流向，了解廁所抽風機、門縫氣流狀況。

陳春萬說，如檢視防疫旅館中較多有問題為的地方在於廁所通風，如有部分飯店會把廁所內的空氣抽至共同管道間，而共同管道間遭阻塞，因而空氣再回流汙染至其他房間；也發現部分旅館為了讓旅客較為舒適，會定期送風，但也造成空氣會流至走廊。

他強調，勞安所團隊這次檢視防疫旅館最重要不只是指出缺失，而是輔導旅宿業者如何改進，勞安所也製作了「防疫旅宿通風空調換氣情形檢視工作」檢點表，提供業者自行檢查。