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身體鬧情緒／東揉西按還是痛、新年睡越久更累 該如何緩解？

采實文化 / 石垣英俊著、小岩信義監修
年假不過度「補眠」，維持規律飲食與生活，減輕不適感。圖／ingimage 提供
年假不過度「補眠」，維持規律飲食與生活，減輕不適感。圖／ingimage 提供

編按：已到醫院確認非疾病引起，仍感到頭痛腰痛，你也常不自覺東揉西按，覺得這裡疼、那裡痛嗎？如何透過穴道按摩緩解不適、新年假期如何避免越睡越累，來看看本書作者的分享。

經常性頭痛應該先就醫，排除因疾病造成的疼痛因素。圖／ingimage 提供
經常性頭痛應該先就醫，排除因疾病造成的疼痛因素。圖／ingimage 提供

【頭痛的改善方式：握住頸部與肩膀】

握住頸部與肩膀按摩步驟圖。圖／采實文化 提供
握住頸部與肩膀按摩步驟圖。圖／采實文化 提供

●　緩解姿勢不良造成的肌肉緊繃，進而改善血液循環！用大拇指與食指夾住頸側肌肉：用大拇指與食指夾住耳朵下方的肌肉約10 秒，僅夾住皮膚也OK。

●　單手撐在牆壁上，另一手抓住肩膀單手撐在與臉部同高的牆壁上，用大拇指與4根手指夾住肩膀隆起處。

●　胸鎖乳突肌與斜方肌：這裡要按的是連接耳朵至鎖骨的胸鎖乳突肌，以及頸部至肩膀的斜方肌。

不要用力搓揉。也不可以同時揉捏左右側。

●　說明：身體往前傾的姿勢等會造成頸部或肩膀肌肉緊繃，這麼做能夠緩解緊繃並使頭部恢復正確位置。此外舒緩頸部與肩膀肌肉，也有助於改善體液循環，可望改善激痛點造成的頭痛。

【頭痛的改善方式：三陰交穴】

三陰交穴按摩步驟圖。圖／采實文化 提供
三陰交穴按摩步驟圖。圖／采實文化 提供

●　三陰交穴位在腳踝內側正中央，往上4根手指的位置。

●　用雙手的大拇指按住：用雙手的大拇指按住穴道，另外4根手指的指腹輕觸在脛骨上。

●　用間接的力量按壓手腕朝著身體的方向轉動，藉此帶動按壓的力量（大拇指用力）。

●　說明：懷孕時（特別是初期）應避免按壓三陰交穴。

【同場加映：新年假期不要顧著補眠 適度活動身體】

放假整天懶洋洋且缺乏起伏的生活，容易失去活力。圖／采實文化提供
放假整天懶洋洋且缺乏起伏的生活，容易失去活力。圖／采實文化提供

改善身心不適的生活建議：整個年假都只顧著補眠的話，收假後恢復正常生活時對身心造成的負擔就特別大。因此年假期間也應盡量維持規律的飲食與生活，並且適度活動身體，自然可以避免自律神經失衡。

● 作者：石垣英俊，針灸師、瑜伽師、中醫師，著作包括《調整脊椎改善病痛》、《身體疼痛地圖全書》等。

● 監修：小岩信義，針灸師、醫學博士。

備註：此為作者個人經驗分享，有疼痛請先就醫檢查，身體不適者請勿勉強進行動作。

【以上摘文選自《身體情緒疼痛地圖╳24節氣調理手冊》、石垣英俊著、小岩信義監修、黃筱涵譯、出版社：采實文化提供】

書名／《身體情緒疼痛地圖╳24節氣調理手冊》、作者／石垣英俊著、小岩信義監修、黃筱涵譯、圖／采實文化提供
書名／《身體情緒疼痛地圖╳24節氣調理手冊》、作者／石垣英俊著、小岩信義監修、黃筱涵譯、圖／采實文化提供

頭痛 針灸 耳朵

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