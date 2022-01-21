春節國道路況看這！ 高公局祭3措施加強防疫

因應國內疫情升溫及春節年假的人潮，交通部高公局今天說，將加強執行國道服務區的防疫措施，祭出三大措施，包含比照三級警戒消毒頻率、規畫旅客總量及動線管制，最後是落實員工健康管理

高公局說，國道服務區持續執行指揮中心戴口罩、實聯制及量體溫等防疫措施外，近期疫情本土個案增加，更著重於三大重點。

高公局說，首先是比照三級疫情階段加強清潔消毒頻率，尤其是公廁及用餐區等區域；二是依服務大廳規劃旅客總量及動線管制，以維持安全社交距離；第三是落實員工健康管理，共同維護用路人健康安全。

高公局說，為因應即將來臨的春節連假車潮，主管率同食品衛生、經營行銷管理及消費者團體代表等相關領域專家學者組成督導委員會，考察服務區營運服務情形，並就顧客服務行銷、場站防疫作為、食品衛生安全及商品來源產地標示等重要項目，以嚴格的標準要求服務區經營廠商進行加強。

此外，高公局說，建管單位也針對各服務區營業場所建築物出入口、逃生通道、走廊、樓梯等防火避難設施，實施無預警建築物公共安全檢查，要讓用路人在服務區停留休憩時，放心消費、安心食用，平安返鄉。

高公局呼籲用路人春節期間進入服務區，配合防疫管制，入場實聯制及使用酒精消毒，消費可多加利用行動支付，如用餐飲食完畢須立即戴上口罩，另外各服務區配合防疫仍暫停開放駕駛人休息室、穆斯林祈禱室、淋浴室等公共設施。

至於春節國道路況，高公局說，宜花東旅遊人數眾多，依照觀光局調查資料，目前宜花東訂房率近八成，為紓緩國5長時段壅塞，實施初一至初三每日0至12時國5石碇、坪林南向入口匝道封閉。

高公局說，初三至初六每日14至21時國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北向入口高乘載管制。另持續於國5實施大客車優先通行及大客車專用道等措施，搭乘大客車較自行開車可節省30分鐘以上，建請民眾多搭乘公共運輸避開國5壅塞。

高公局說，預判在春節連假期間，國5南向尖峰日為初一至初三白天時段，建請初一至初三南向民眾，於上午5時前或下午5時後出發；北向部分，國5北向尖峰日為初三至初五上午9時至晚間，且北返車潮恐壅塞至隔日凌晨2~3時，建請初三至初五北向民眾，於上午9時前出發，或延後至初六上午9時前出發。

高公局建議，前往國5請多利用公共運輸，或利用台9線替代道路前往，若仍欲於連假期間自行開車行駛國5，建請於前述好走時段出發，避開國道尖峰時段。