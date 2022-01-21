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永續構想的成長地 iLab培力207個社創團隊

聯合報 / 記者蘇彥誠／台北即時報導
社企流攜手政府與企業打造社會創業生態圈，今（21）日各界代表到場參與iLab育成計畫發表會。圖／社企流提供。
社企流攜手政府與企業打造社會創業生態圈，今（21）日各界代表到場參與iLab育成計畫發表會。圖／社企流提供。

社企流今（21）日舉辦 iLab育成計畫發表會，由6組加速器新創團隊與10組孵化器新創團隊發表成果，期望搭起企業與與社創團隊橋梁，探討如何共創ESG價值與永續願景。

活水影響力投資總經理陳一強指出，2014年是台灣社會企業元年，也是金管會開始要求上市櫃公司編制企業社會責任報告書的一年，「八年下來，這兩個趨勢合而為一，共同推動永續願景。」

iLab提供的「孵化器」服務，支持「創革之初的早期團隊」；「加速器」則是輔導「創立之後的成長期團隊」。計畫從2014年啟動至今，已支持207組創業團隊，協助團隊走過第一哩路，從構想到實現。目前合作團隊總募集資金已超過新台幣一億元，創造超過400個工作機會。

社企流共同創辦人暨執行長林以涵說：「這兩年大家陸續意識到，永續發展的路上沒有任何人、任何部門是局外人。」她提及台灣去年三月獲頒荷蘭國際非政府組織「2030促進者獎」，因為台灣政府攜手社創組織推動聯合國永續發展目標的表現，受到國際肯定。

近年企業更加重視永續發展的重要性，同時，許多社會創新組織擁有創新的永續構想，尋求與企業合作。

「今年我們定調永續匯流，希望大家一起探討企業跟機構如何與社創組織攜手，一同達成ESG價值。」林以涵說。

iLab加速器由社企流與活水影響力投資攜手，集結眾多業界資深經理人擔任導師，鎖定年收500萬元以上，正處於成長階段的使命型組織，透過課程、三對一導師輔導與資源媒合等服務，協助團隊成長。

本次發表的6組新創團隊，於2021年8月開始參與加速器計畫，團隊包含聚焦兒童創新教育的「玩轉學校」、致力深化海洋保育的「台灣潛水」、深耕三峽的地方創生先驅「甘樂文創」、帶領青少年探索自我的「城市浪人」、食農交流平台「三小文創」，以及純手工柴燒黑豆醬油品牌「御鼎興」。

城市浪人藉由開辦流浪挑戰賽，啟發年輕人探索自我價值，執行長楊御廷說：「如果我們身邊有更多帶著使命感的年輕人，做他們相信的事情，世界會更美好。」

過去城市浪人舉辦流浪挑戰賽，雖然吸引許多青年參與，卻花費大量成本，他們苦惱如何讓組織服務更有效率，同時放大影響力。加入iLab加速器後，他們在導師陪伴下聚焦想法，如今推出新的流浪挑戰賽模式，並且開始執行。

iLab的「孵化器」服務幫助創革之初的早期團隊。目前共有145組社創團隊參與其中，接受主題課程、諮詢輔導。戶外學習團隊「FUN電星球」創辦人徐雅娟表示，孵化器課程讓團隊了解智慧財產權的定義，與講師深入討論後，也發展了新的運用方式。

活水影響力投資總經理陳一強分享，永續匯流的「匯流」一詞，有交換、河流與匯集的意思。他認為有三種匯流可以在iLab計畫發生，包含使命的匯流、資本的匯流與善意的匯流。

星展銀行（台灣）自2014年開始與社企流合作，提供社企專屬帳戶，並由高階經理人擔任導師，每年也舉辦「社會企業獎勵計劃」，提供每家社會企業最高新台幣550萬元的獎助金。台北市產業發展局則成為iLab計畫指導夥伴，推出最低利率1.6%的「社企啟動貸款」。

社創團隊在攤位向來賓介紹團隊的永續構想。圖／社企流提供。
社創團隊在攤位向來賓介紹團隊的永續構想。圖／社企流提供。

社會企業 文創

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