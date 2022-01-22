體驗特色產業文化就來這！網友熱議觀光工廠一次看

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內的「觀光工廠」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大觀光工廠網路聲量排行。

台灣有許多特色觀光工廠，讓來訪的遊客不僅能一揭產業的神祕面紗，還可以沉浸式的體驗該產業的獨特文化，寓教於樂的方式特別適合家庭出遊，而這次就讓我們一起來看看台灣熱門的觀光工廠有哪些吧！

到這裡彷彿一秒置身歐洲？觀光酒廠成近期熱議景點

觀察網友熱議的觀光工廠，可發現南投的「Cona’s妮娜巧克力夢想城堡」備受民眾熱議，其建築外型除了讓你一秒彷彿置身在歐洲外，還可以體驗巧克力的生產過程及品嚐巧克力下午茶，因此吸引全台旅客到訪，也成許多不能出國的民眾解饞的景點，而不少網友也大讚「好美的歐風花園城堡」、「真的覺得很像身在歐洲耶」等，表示不用出國，也能有身在國外的感覺。

網友熱議6大觀光工廠網路聲量排名。 Social Lab社群實驗室/製圖

而同屬酒廠的南投「埔里觀光酒廠」及宜蘭「噶瑪蘭威士忌酒廠」也是許多民眾的觀光景點之一。其中，「埔里觀光酒廠」除了是南投的著名景點外，其釀的紹興酒也是許多網友必買的伴手禮之一，因此不少民眾就表示「不是埔里酒廠的紹興酒我可不喝哦！」、「埔里酒廠名聞遐邇」等；而「噶瑪蘭威士忌酒廠」則是因自身釀的威士忌赫赫有名，而吸引愛品酒的遊客，有不少去過的網友就大讚「這邊很多酒可以買，二樓還可以悠閒的喝咖啡挺不錯」、「酒廠也有時段性的品酒課程，葛瑪蘭的威士忌喝起來也還不錯」等。

除此之外，位於桃園的「大溪老茶廠」也是許多民眾關注的景點，其建築物融合英倫與日式風格，加上二樓一整排復古藍色窗戶，因此成為現在熱門的IG打卡網美照景點，而除了拍照外，不少人也會在這裡品茶，因此有不少網友分享「這裡超好拍的」、「這裡很棒！上次在這裡順道買的綠茶也很好喝」，表示是悠閒旅遊的好去處。

想好放假要去哪了嗎？不管是去拍網美照，或是去品嚐特色名產，都是不錯的行程，因此不妨參考網友們的意見，安排一個觀光之旅吧！不過，在疫情尚未完全平復下，還是要記得戴好口罩，保持適當的社交距離，才能安全又放心的遊玩。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》