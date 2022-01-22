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春雪梅花接力開 全台熱門賞梅景點出爐！

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
春雪梅花接力開，全台熱門賞梅景點出爐！ 圖片來源/unsplash
春雪梅花接力開，全台熱門賞梅景點出爐！ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年「賞梅景點」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大人氣賞梅景點網路聲量排行。

近日天氣嚴寒，加上一波波寒流帶來的低溫下，全台各地梅花盛開，如同白雪般美不勝收的花海，是許多民眾冬日必拜訪的景點之一！

武陵農場」三色梅花好特別 「角板山行館」各式美景一次滿足！

說到賞梅景點，許多人最常想到的就是「梅嶺風景區」，除了優美的梅花風景年年吸引各地旅客到訪外，風景區內也有多條不同難度的登山步道，讓民眾可以依照體力選擇合適步道，有網友就分享「步道很適合帶小孩一起走」，並表示到梅嶺走走還能賞梅花，不失為週末闔家郊山的好去處；除此之外，「武陵農場」及「角板山行館」則因花種繽紛而深受旅客歡迎，像是武陵農場的「紅粉百三色梅花」年年都吸引大批遊客朝聖，許多民眾都表示「真的好漂亮！粉色梅花好特別」，而角板山行館則同時栽種「梅花、櫻花、楓葉」，若是天氣氣候合適，民眾便有機會一次欣賞三種美景，有網友就分享自己到角板山賞梅影片，並表示「一次欣賞梅花、楓葉、櫻花，美麗爆表！」，推薦給正在尋找賞梅景點的民眾。

全台5大賞梅景點網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
全台5大賞梅景點網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除了梅花盛開的美景之外，許多地方景點也會結合當地特色打造獨一無二的賞梅景點，像是梅山鄉公所在「梅山公園」舉辦「梅花音樂會」的活動，讓到訪旅客能一邊欣賞梅花盛開的美景，也能一邊享受悠揚的音樂；而「柳家梅園」除了美不勝收的花海景象外，也推出結合當地特產的「梅香美食」，像是有網友就分享「最吸引我的除了大片梅花盛開的美景外，還有那看起來好可口的梅子雞火鍋啊！」，並表示當地也有許多梅子伴手禮供旅客挑選，十分適合全家大小出遊。

即將到來的春節假期是否有規劃了呢？如果你也喜歡梅花，不妨參考上述排行，挑選自己喜歡的賞梅景點，與家人來趟溫馨的賞梅之旅！

觀看原文→https://bit.ly/3fQxnCB

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

梅花 賞梅 武陵農場

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