春節連假乘公共運輸有優惠 防疫加嚴進各場站禁飲食
春節9天連假即將來臨，交通部公路總局21日說明今年新竹地區春節疏運措施，第一區養護工程處建議用路人多利用台61線及台31線作為新竹往返北部的替代道路。新竹區監理所呼籲民眾多搭乘公共運輸，因應防疫，旅客進入各公共運輸場站除了戴口罩、量體溫、落實實聯制，場站內也禁止飲食。
為鼓勵民眾在春節連續假期能多搭乘公共運輸，新竹區監理所副所長孫榮德表示，已協調轄內客運業者務必完成車輛與駕駛人整備，並儲備充足的疏運量能，讓外地工作及就學民眾可以平安順利地返鄉與家人團聚。
孫榮德指出，配合防疫，民眾進入客運場站、搭乘國道及公路客運乘車時，應確實佩戴口罩並落實簡訊實聯制，新竹區監理所將持續督導各客運業者配合，加強各場站、車輛消毒與落實體溫量測等防疫措施，讓民眾均能安心搭乘大眾運輸。
孫榮德說，春節疏運期間，將控管公共運輸駕駛人工時，車輛也要求每小時消毒一次，另外旅客進入各公共運輸場站也不能飲食，除了特殊情形需哺乳，場站另外備有空間方便民眾哺乳使用。
新竹區監理所指出，春節期間票價優惠部分，自1月28日起至2月6日止，有86條國道客運路線配合提供平日票價優惠或原票價85折優惠；轉乘優惠部分，搭乘國道客運、台鐵或高鐵後，使用電子票證轉乘在地客運享一段票或基本里程免費。
新竹地區一日暢遊部分，搭乘金牌客運「台灣好行獅山線」串聯竹北車站及獅山遊客中心，沿途停靠竹東動漫園區、綠世界生態農場、北埔老街等熱門景點，即可輕鬆體驗新竹縣在地客家風情。春節連續假期全台「台灣好行」共44條路線持續實施電子票證半價優惠。
相關疏運資訊，民眾可至公路總局網站查詢，或下載「幸福公路」APP查詢省道即時路況、國道替代道路、交管措施、防災及交通生活等路況及旅遊資訊，也可下載「iBus公路客運APP」查詢客運及非直轄市之市區公車相關資訊。
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