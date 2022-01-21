一個月驗出4例非洲豬瘟 陳吉仲：邊境郵包全須過X光機

農委會主委陳吉仲今南下高雄郵件處理中心視察非洲豬瘟邊境管控措施，並慰問第一線查驗人員，陳吉仲表示，年關將近，許多消費者從國外訂東西進台，近期就4度發現含有非洲豬瘟病毒的豬肉製品郵包，提醒民眾絕對不能買有含任何豬肉成分的的豬肉製品，守護台灣豬。

陳吉仲現場聽取各單位郵包查驗流程簡報，陳吉仲說，去年國際郵件夾帶違規肉製品案件暴增，光高雄就有86件，相比前年增加170%，近期也發現，泰國肉製品含非洲豬瘟病毒陽性比例極高，已查出4件，南部因移工、來自泰國的人口較多，已請勞動部長許銘春等各單位加強宣導。

財政部關務署、農委會會防檢局、交通部郵政總局去年12月15日首度檢出泰國的豬肉香腸含有非洲豬瘟陽性病毒後，去年12月27日、今年1月3日及7日陸續再驗出陽性案例，其中7日一案查獲地點在高雄郵件中心處理中心。防檢局表示，經基因比對，與2019年非洲豬瘟武漢株及HBNH株相似度達100%。

陳吉仲現場指示，春節前後邊境全部郵包、快遞要百分百經過X光機掃描，尤其曾通報含有非洲豬瘟陽性病毒的中國、港澳、越南、泰國等4國列為最高風險國家，需在邊境加強檢驗，確保非洲豬瘟不會進來台灣，防檢局今年1月11日另外新增義大利及北馬其頓共和國，共計27國為高風險國家。

陳吉仲表示，另也要求國內畜牧場不能使用動物性廚餘，而合格蒸煮廚餘畜牧場須完全依照規定，蒸煮溫度達90度、超過1小時等。防疫不分你我，須全民一起才能確保豬農與消費者的權益，也感謝所有第一線人員守住邊境。