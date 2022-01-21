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全台最大祈福天燈 下周六晚間登場

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市三峽廣行宮2020年辦裡燈會活動，展示全台最大的天燈，吸引10萬人潮。本報資料照片
新北市三峽廣行宮2020年辦裡燈會活動，展示全台最大的天燈，吸引10萬人潮。本報資料照片

原訂明天舉辦的《2022全台最大祈福天燈花獻幸福》活動，因疫情影響，三峽廣行宮將活動推延到本月29日開始，由於去年疫情關係停辦，今年廣行宮一舉將燈籠布置從2020年約3千盞，一舉提升至今年近6千盞，從天俯瞰並排列出「2022虎運廣行宮」字體組合，場面頗為壯觀，廣行宮主委黃騰霆表示，活動將持續至元宵節後一個禮拜，歡迎民眾前來欣賞。

2020年新北市三峽廣行宮舉辦全台最大天燈燈會，吸引許多民眾前來參觀，但去年因受疫情影響停辦。今年原訂22日點燈的《2022全台最大祈福天燈花獻幸福》，又因疫情延遲，廣行宮目前決定將活動時間訂在春節連假第一天點燈，全台最大天燈將再度呈現民眾眼前。

燈會現場於三峽廣行宮前廣場舉行，除了6千盞燈籠圍繞、大型祈福天燈，一旁更布置可俯視的「2022虎運廣行宮」字型排列燈籠，場面壯觀。燈會活動於29日晚間六點點燈後，2月3、4、5日則有抽獎活動、6日寵物走秀比賽、12日藝術大賞、13日則有元宵晚會。

廣行宮主委黃騰霆表示，邀請民眾一同到廣行宮看全台最大天燈，看虎燈、走虎運。因受疫情影響，活動順延至29日開始點燈，而疫情持續變化，活動也會隨時配合政府政策調整。

廣行宮本月初正進行天燈安裝作業。記者李定宇／攝影
廣行宮本月初正進行天燈安裝作業。記者李定宇／攝影
廣行宮布置可俯視的「2022虎運廣行宮」字型排列燈籠。圖／廣行宮提供
廣行宮布置可俯視的「2022虎運廣行宮」字型排列燈籠。圖／廣行宮提供
新北市三峽區廣行宮。記者李定宇／攝影
新北市三峽區廣行宮。記者李定宇／攝影
三峽廣行宮燈會現場。圖／廣行宮提供
三峽廣行宮燈會現場。圖／廣行宮提供

疫情 天燈 燈會

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