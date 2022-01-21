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溪湖花椰菜乾年年不夠賣 今年菜貴可能又缺貨

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
白花椰菜是彰化縣重要蔬菜，產量領先全國，但有時量多價跌，溪湖鎮果菜市場公司年年保價收購。記者簡慧珍／攝影
白花椰菜是彰化縣重要蔬菜，產量領先全國，但有時量多價跌，溪湖鎮果菜市場公司年年保價收購。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪湖鎮果菜市場公司「花爺爺」花椰菜乾口碑好，年年限量販售，向隅者眾多，今年白花椰菜菜價不錯，最新拍賣均價每公斤12.6元，已達到低於15元的收購門檻，溪湖鎮果菜市場已進場收購約3公噸，為下滑中的白花椰菜菜價踩剎車。

彰化縣是全台白花椰菜的最大產地，中部地區種植面積約1076公頃，溪湖區生活圈的埔鹽鄉就種了524公頃，不僅領先全台，也占中部地區約48%，溪湖鎮種植白花椰菜面積約120.55公頃，是全縣第三大產區。溪湖鎮果菜市場公司為拉抬白花椰菜價格，每年元月啟動保價收購，今年也不例外。

根據農糧署大宗蔬菜播種種及供苗預警資訊系統顯示，今年白花椰菜本（1）月上旬出貨量955.3萬株，比最近3年同期增加13%，仍在種植量「綠燈」的安全範圍，不過市場反映出量多價跌，今年元旦每公斤均價22.5元，本月17日跌破20元大關，當天交易每公斤均價19.6元，此後一路下跌，最新交易價來到每公斤12.6元。

溪湖鎮果菜市場公司總經理蔡健文說，今年菜價延續去年8月上旬大雨過後的復耕行情，各種蔬菜到貨量略減，價格不錯，本月18日白花椰菜的下價開始出現低於每公斤15元，公司陸續進場收購約3公噸，未來視菜價狀況再進場，希望春節前能用6噸白花椰菜製成菜乾出售。

蔡健文表示，去年白花椰菜盛產，收購量60公噸，創歷年新高紀錄，白花椰菜製作花椰菜乾，目前通路只有合作長久的興農超市，加工製成花椰菜乾炒飯出售，因收購白花椰菜的目標是防止菜賤傷農，並非操作市場價格牟利，因此每年收購量有限，暫不考慮提高，過去和今年一直有其它量販店洽詢代售，果菜市場公司都予以婉謝。

溪湖鎮果菜公司自創品牌「花爺爺」白花椰菜乾，新鮮白花椰菜剝成小朵，抺上粗鹽，天然日照曝曬，傳手工生產，風味獨特，每包半台斤150元，花椰菜乾炒肉絲是溪湖鎮餐廳必備佳餚，很受歡迎，每年賣到缺貨。

菜價

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