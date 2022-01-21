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「花在彰化」公布系列活動 首度辦野餐日、農村輕旅行
彰化縣每年舉辦的「花在彰化」活動都是農曆春節的重頭戲，今年除了有瓜果廊道、稻草人裝置藝術、特色創意花卉造景等營造農村景觀，也首度規畫親子野餐日與農業輕旅行，可體驗焢窯、做芋頭粿、染布等，彰化縣虎年小提燈也將在溪州公園大會服務台限時限量提供領取。
「2022年花在彰化」系列活動將在2月1日(大年初一)至2月13日(大年十三)上午9點到下午6點於彰化溪州公園展開，
彰化縣長王惠美表示，今年以「樂遊農園」為主題營造農村景觀，也搭配休閒園藝資材展、休閒農業展、休閒花藝展、彰化優鮮農產展及展演活動，親子野餐日與農業輕旅行讓親子體驗農村生活，今年增加戶外花海區，則是由8家企業贊助。
農糧署中區分署秘書陳尚仁表示，每年彰化縣政府舉辦花在彰化，將彰化的花卉之美，傳播給消費者認識，因應後疫情時代，可以舒緩身心，吸引返鄉及南來北往的遊客。
縣府規畫2月5日大年初五下午2時到5時場內開放「親子戶外野餐區」，可以野餐、賞花、聽音樂、看展演，親子農遊分為三路線，第一條路線是焢窯、做芋頭粿、染布等，第二條路線是葡萄釀、製作檸檬醋，第三條路線是和浣熊、兔子等可愛動物互動，並可製作披薩、盆栽DIY等。
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