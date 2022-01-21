和平島公園共島季推限量福袋 抽麗星郵輪送你去沖繩玩

基隆市和平島公園與沖繩縣產業振興公社台北事務所，攜手合作舉辦第二年「共島季」今天登場，嚴選日本沖繩物產，將出國必買的沖繩黑糖、石垣島辣油以及沖繩限定的35珊瑚咖啡等直送至和平島公園，另外還推出限量福袋，有機會抽最大獎麗星郵輪沖繩來回船票。

限量60個「共島季福袋」，只要花費999元就能獲得總價值逾1300元的沖繩物產組，可獲得人人有獎抽獎券1張，最大將為麗星郵輪沖繩來回船票。

24日起，將在和平島公園播映耗時3年拍攝的世界自然遺產西表島中文版紀錄片「生生流転」。沖繩西表島於2021年被聯合國教科文組織登記為世界自然遺產，島上有西表山貓等特有生物棲息，是日本保存生物多樣性的重要地區。

此次共島季為記錄和平島過去曾有當時最大的琉球聚落及雙島友誼，也嘗試從中尋找出雙邊共同珍視土地及海洋的共通點，希望透過紀錄片紀錄西表島居民與島共生的方式，重新思考和平島上的人們與在地的關係。

交通部觀局北觀處長陳美秀表示，邀請大家一起記錄隨東北季風來的浪花，沖繩與和平島都是深受東北季風影響的島嶼，「共島季琉浪攝影比賽」邀請熱愛攝影的人們，用鏡頭呈現出冬日和平島、沖繩島上的迷人模樣。

徵件即日起至2月11日止，無需報名費用，如欲入園拍攝須另行購買門票。參賽民眾須於指定時間內將作品上傳至指定網址並填寫報名資料(https://reurl.cc/V5GMGy)，於2月12日將參賽作品公開在和平島公園臉書粉絲專頁，讓民眾一同參與票選，依按讚數多寡做為評分標準。前三名攝影作品可獲得沖繩特色商品及傳統工藝體驗活動。

和平島公園官網：https://www.hpipark.org/2021okinawa