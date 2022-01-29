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過年老照片／返鄉路迢迢！看擠火車、客運、公路回家如何成為「過年傳統」？

聯合新聞網 / 綜合報導
春節返鄉旅客眾多，各地交通大排長龍，1963。報系資料照
春節返鄉旅客眾多，各地交通大排長龍，1963。報系資料照

講到春節，大家第一個想到的一定是一家人闔家團圓，熱鬧過節的畫面。只有在這一天，不管家人平時四散在世界各地的哪一個角落，在這一天都要齊聚一堂，共享天倫之樂。也因此年節之前的返鄉車潮、人潮總是相當繁忙。在中國，每年的春節運輸更號稱「人類地表最大遷徙」，可以想像同時間有多少數量的人正在返家過年的途中。

而在台灣早期社會，大都市人口還不像現在這麼密集，但已有許多離鄉背井的人到城市打拚，加上交通運輸還沒有現在這麼發達。每逢佳節，返鄉的人潮仍會塞滿鐵公路，讓我們從老照片來一睹當年的「盛況」吧！

火車

作為台灣本島規模最大，運量最多的交通運輸方式，春節時段的台鐵車票好長時間都是一開放就秒殺，民眾為了買到返鄉車票，更得要在火車站露宿排隊，買到票，之後再搭著擠得像沙丁魚的車廂慢慢搖回家。這也成為許多人春節的重要印象之一，而隨著高鐵出現和網路售票時行，這樣的景象也不復再見。

報系資料照
報系資料照

春節返鄉人龍綿延，1968。報系資料照
春節返鄉人龍綿延，1968。報系資料照

春節返鄉潮，火車內擠滿返鄉民眾，1972。報系資料照
春節返鄉潮，火車內擠滿返鄉民眾，1972。報系資料照

台北車站內擠滿返鄉旅客，1973。報系資料照
台北車站內擠滿返鄉旅客，1973。報系資料照

春節前夕，車站擠滿返鄉過節旅客，場面相當混亂，一男子試圖爬進車內被警方逮個正著，1975。報系資料照
春節前夕，車站擠滿返鄉過節旅客，場面相當混亂，一男子試圖爬進車內被警方逮個正著，1975。報系資料照

客運

除了火車以外，許多地處偏遠或是中短程的旅客也會選擇搭乘客運巴士返鄉。台灣的公路運輸開放的相當早，民國58年公路局便首次開放路線民營，成為許多民眾返鄉過程中不可或缺的一部分。

春節返鄉旅客眾多，公路客運大排長龍，1963。報系資料照
春節返鄉旅客眾多，公路客運大排長龍，1963。報系資料照

於農曆春節期間的返鄉人潮，1964。報系資料照
於農曆春節期間的返鄉人潮，1964。報系資料照

春節前夕，車站擠滿春節返鄉買票人潮，1968。報系資料照
春節前夕，車站擠滿春節返鄉買票人潮，1968。報系資料照

飛機

雖然搭飛機返鄉並不是大多數人的選擇，但搭機返鄉的歷史相當悠久，民國51年就有國內航線的誕生。除了服務趕時間往來北高、花東的旅客外，也為要回到離島過年的遊子們提供了一條安心回家的路。

過年交通顛峰期，機場國內線返鄉過年旅客擠滿機場，1978。報系資料照
過年交通顛峰期，機場國內線返鄉過年旅客擠滿機場，1978。報系資料照

公路

比起大眾運輸，自小客車在社會廣泛普及的歷史相對較短，隨著民國63年中山高速公路落成，以及台灣經濟的持續發展，許多人也會自行開車返鄉，在高速公路上的長長車龍也成為過年景象之一。

農曆新年的返鄉車潮讓台北車站前交通擁擠，1985。報系資料照
農曆新年的返鄉車潮讓台北車站前交通擁擠，1985。報系資料照

圖為年節期間大批人潮返鄉情景，1991。報系資料照
圖為年節期間大批人潮返鄉情景，1991。報系資料照

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