台南三井OUTLET將開幕 今消防與業者演練合作救災

高鐵台南站東側、占地1萬8千坪的「臺南三井Outlet」訂2月底開幕，因為商場佔地遼闊且有火災搶救動線複雜等問題；台南市消防局第五大隊、歸仁區公所結合百貨日商舉行「地震暨火災搶救實兵演練」，希望預防商場災害發生時無法立即疏散眾多人潮。

這次演練內容包含事故現場評估、防火區劃確定、水線佈署、建立指揮體系、水源掌握、人員安全管制及大量傷病患救護；並加強演練當民眾受困火場時，在最短時間內確認受困地點及展開搜救行動，希望透過演練加強業者自衛消防編組訓練，也讓消防人員更了解場所空間配置及消防安全設備，於災害發生時能更快進行搶救。

歸仁區公所則依地區災害防救計畫，配合實施就地掩護、災情查通報、疏散撤離、避難收容處所等演練。區長魏文貴表示，因105年0206美濃地震的台南災害經驗，針對大型公共場所及集合住宅強化災防意識，透過平時演練應對災害來臨時的變化。