春節9天新竹地區估有3波車潮 短程建議改走台61及台31

今年農曆春節假期長達9天，公路總局第一區養護工程處今天指出，預估新竹地區將出現3波車潮，建議春節期間若要在北部地區來趟中短程的旅遊，用路人可以利用台61線及台31線作為新竹地區與台北、桃園間往返的替代道路，以避開國道壅塞車路段。

公路總局第一區養護工程處指出，新竹地區在往年春節期間都會有三波車潮，除了國道及交流道附近路段外，省道部分預估主要出現於台15線西濱公路竹市路段，因為南北向返鄉出遊多會選擇台61線西濱快作為替代路線，建議往返新竹桃園間可走台31。

第一波返鄉團圓車流預計從小年夜開始，29日上午將出現南向出遊車流，第二波預計自2月1日初一下午起至2月2日初二上午出現的回娘家車潮，車流無方向性，南北向皆車多；第三波為北返工作車潮，預計自2月4日初四、5日初五的午後出現在台61線香山路段的北上方向，建議用路人可以提早出發，避開車多時段。

高公局預定2月3日至2月5日7時至24時封閉台61線銜接國3西濱交流道北上匝道，建議北上的用路人可續行台61至前方76公里附近，左轉香山聯絡道接國3交流道北上。

公路總局第一區養護工程處預定於1月28日午後至2月6日初六每天上午7時至晚間21時啟動沿線號誌連鎖的連假時制；台68線下匝道自28日21時至2月6日21時禁止左轉台15線南下；預估29日放假日、2月2日、2月3日與2月4日會有較大車流，一工處屆時將聘請義交於重要路口協助疏導，並視狀況機動禁止左轉，請用路人遵守義交指揮。

再來，國道1號湖口至新竹路段為重現性易壅塞路段，第一區養護工程處規畫台31線及台1線為往返新竹及桃園間的短程國道替代道路；春節期間新竹地區的旅遊交通壅塞「熱點」預估會在假日的午後出現在台3線關西至峨嵋路段沿線的各個風景區路段。