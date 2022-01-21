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春節9天新竹地區估有3波車潮 短程建議改走台61及台31

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
公路總局第一區養護工程處建議春節期間若要在北部地區來趟中短程的旅遊，用路人可以利用台61線及台31線作為新竹地區與台北、桃園間往返的替代道路，圖為台61香山連絡道路段。圖／公路總局提供
公路總局第一區養護工程處建議春節期間若要在北部地區來趟中短程的旅遊，用路人可以利用台61線及台31線作為新竹地區與台北、桃園間往返的替代道路，圖為台61香山連絡道路段。圖／公路總局提供

今年農曆春節假期長達9天，公路總局第一區養護工程處今天指出，預估新竹地區將出現3波車潮，建議春節期間若要在北部地區來趟中短程的旅遊，用路人可以利用台61線及台31線作為新竹地區與台北、桃園間往返的替代道路，以避開國道壅塞車路段。

公路總局第一區養護工程處指出，新竹地區在往年春節期間都會有三波車潮，除了國道及交流道附近路段外，省道部分預估主要出現於台15線西濱公路竹市路段，因為南北向返鄉出遊多會選擇台61線西濱快作為替代路線，建議往返新竹桃園間可走台31。

第一波返鄉團圓車流預計從小年夜開始，29日上午將出現南向出遊車流，第二波預計自2月1日初一下午起至2月2日初二上午出現的回娘家車潮，車流無方向性，南北向皆車多；第三波為北返工作車潮，預計自2月4日初四、5日初五的午後出現在台61線香山路段的北上方向，建議用路人可以提早出發，避開車多時段。

高公局預定2月3日至2月5日7時至24時封閉台61線銜接國3西濱交流道北上匝道，建議北上的用路人可續行台61至前方76公里附近，左轉香山聯絡道接國3交流道北上。

公路總局第一區養護工程處預定於1月28日午後至2月6日初六每天上午7時至晚間21時啟動沿線號誌連鎖的連假時制；台68線下匝道自28日21時至2月6日21時禁止左轉台15線南下；預估29日放假日、2月2日、2月3日與2月4日會有較大車流，一工處屆時將聘請義交於重要路口協助疏導，並視狀況機動禁止左轉，請用路人遵守義交指揮。

再來，國道1號湖口至新竹路段為重現性易壅塞路段，第一區養護工程處規畫台31線及台1線為往返新竹及桃園間的短程國道替代道路；春節期間新竹地區的旅遊交通壅塞「熱點」預估會在假日的午後出現在台3線關西至峨嵋路段沿線的各個風景區路段。

公路總局再次呼籲，返鄉、旅遊請多搭乘公共運輸工具，開車則請盡量行駛替代路線，以避開壅塞路段與尖峰時段。最新路況可利用公路總局省道即時交通資訊網http://168.thb.gov.tw，或撥公路總局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。

公路總局第一區養護工程處建議春節期間若要在北部地區來趟中短程的旅遊，用路人可以利用台61線及台31線作為新竹地區與台北、桃園間往返的替代道路，圖為台61新豐路段。圖／公路總局提供
公路總局第一區養護工程處建議春節期間若要在北部地區來趟中短程的旅遊，用路人可以利用台61線及台31線作為新竹地區與台北、桃園間往返的替代道路，圖為台61新豐路段。圖／公路總局提供

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