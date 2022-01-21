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集集貓站長龍蕉Sun狀況良好 南投家畜所突擊稽查過關
南投縣家畜疾病防治所20日在民眾要求下，突擊稽查集集車站貓站長「龍蕉Sun」飼養狀況，檢查員根據南投縣免經許可動物展演場所稽查紀錄表，逐一查核貓站長的照護情形，評核全部過關後表示，皆符合動物保護法規定，無逼迫動物表演情事，更無虐待動物的行為。
鎮長陳紀衡表示，貓站長龍蕉Sun對外亮相後，吸引許多外縣市民眾前來朝聖，值班人員也對牠無微不至照護，與牠互動玩耍，龍蕉Sun不但個性親人，喜愛向人撒嬌討摸，目前在鐵道倉庫都相當適應，常常到了下班時間，還慵懶地賴在貓屋的坐墊上不回家，鎮長同時呼籲民眾以領養代替購買，給動物收容所可愛的毛小孩們一個新的家。
集集鎮公所指出，委託木藝師打造木作貓屋放置集集遊客中心（鐵道倉庫），貓站長「龍蕉Sun」1月14日正式上班後，每周有5天會進駐集集遊客中心，由值班人員輪流照顧，生活環境具備安全、乾淨、通風，貓屋內空間皆足供其伸展，貓屋下方有躲避空間及貓砂區，外面則有圍欄隔開民眾與貓屋，讓貓站長可以不被打擾；值班人員也會定時讓貓站長到貓屋外活動、玩耍，並打掃貓屋。
鎮公所並歡迎民眾追蹤集集車站貓站長「龍蕉Sun」Instagram（ instagram.com/jiji_cat_sun/），現正有追蹤雙貓站長「龍蕉Sun」、「蜜柑」Instagram換桌曆活動，歡迎喜愛貓站長的朋友們，可親自前往集集鐵道倉庫兌換，集集鐵道倉庫每周二公休，貓站長「龍蕉Sun」每周二三例休兩天。
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