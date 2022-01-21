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眼藥膏從淡黃變黃褐色 食藥署公告回收2.4萬支
食藥署今日公告回收二批共2.4萬支「溫士頓」鹽酸四環素眼藥膏。食藥署藥品組科長洪國登表示，該藥品用於眼部細菌傳染及受傷藥物，接獲醫院通報藥品顏色發生異狀，調查後因水分含量不足，因而公告回收。
「溫士頓」鹽酸四環素眼藥膏 Tetracycline Ophthalmic Ointment“Winston”藥膏，許可證字號為衛署藥製字第052555號，主成分為 TETRACYCLINE HCL，主要用於眼部細菌傳染性炎症。
初步調查發現顏色從「淡黃色」轉為「黃褐色」，原因為水分含量不足，並非藥品變質異常。倘對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。
洪國登表示，此批回收的眼藥膏，每年的健保用量約為12萬支，已請各醫療院所、藥商藥局停止調劑、供應。食要署已要求廠商應於今年2月12日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。
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