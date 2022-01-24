KIRIN Bar BEER車庫精神再發威！故事換衣Bar實踐新世代共好價值觀

※ 警語：禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒

1月7日星期五晚上的大稻埕碼頭，入夜後的河邊，竟然湧現了排隊人龍。熱鬧的氣氛在空氣中飄盪，一夜限定，由「衣服圖書館」和KIRIN Bar BEER一同打造的「故事換衣Bar」，正於當晚歡樂進行。

KIRIN Bar BEER藉由支持台灣在地年輕人創造未來，歷年並一路陪伴著為台灣付出的年輕世代、攜手大膽逐夢。 圖／王聰賢 攝影 ※ 警語：禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒

國外風靡一時、從車庫市集演變而來「換物派對」，近年也在台灣形成一股新趨勢。基於「零浪費」的精神，一向年輕與創意的KIRIN Bar BEER本次基於「車庫精神」和衣服圖書館合作，以「故事換衣Bar」的故事、換衣為引，不僅為消費者創造新奇體驗，更展現了零浪費、以及循環經濟的共好價值。

KIRIN Bar BEER早從2016年便喊出「車庫精神」口號，並於今年舉辦了「故事換衣Bar」，呼應品牌的創意、好玩精神。 圖／台灣麒麟啤酒 提供 ※ 警語：禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒

KIRIN Bar BEER的車庫精神，是以「車庫」之名，由於「車庫」不止代表行動力、冒險，更是各種夢想孕育的搖籃。KIRIN Bar BEER為支持年輕世代翻轉未來，每年都舉辦不同主題活動以支持新世代的嶄新夢想。例如2016年以發揚公益價值為主軸，相繼和「人生百味」、「浪浪別哭」、「RE-THINK」合作，同時著眼於社會弱勢、流浪動物和環保議題；2017年則聚焦、鼓勵返鄉創業的返巢世代，與「甘樂文創」、「苑裡掀海風」以及「八穀農糧手作工坊」協手，讓人們意識到社區再造、友善農業與部落創造的種種可能。

2019年支持樂於用創意思維解決社會問題的玩世代青年，例如「歐北來-朝禾匯」以開發創意食譜推廣友善農作，「爆穀文化」則藉由翻轉休耕玉米田，讓土地重獲新生；2020年從剩食議題出發、翻轉人與食物的價值觀。2021年則和共同具有「零浪費」精神的「城市修理站」、「古風小白屋」、「白象野舖市集」合作，讓有溫度、有記憶的物件找到被丟棄以外的可能， 2022年延續「零浪費」精神與衣服圖書館合作「故事換衣Bar」，讓二手衣重獲新生。歷年活動持續幫助年輕人勇敢逐夢，同時也讓更多人看見新世代對社會的努力，正是車庫精神的精華所在。

「故事換衣Bar」可同時由線上或線下報名參加，現場有不少消費者即時排隊參與。 圖／台灣麒麟啤酒 提供 ※ 警語：禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒

事實上，同樣是零浪費，但故事換衣Bar帶來的不僅是環保、也帶有人與人之間的趣味。「衣服圖書館」共同創辦人洪于捷就表示，2017年「衣服圖書館」先在學校擺了一個實體的共享衣櫃，讓大家把不想穿的衣服放進去、喜歡的衣服拿走，她的初心是「透過這種方式減少台灣一年至少2億件衣服的浪費」，並希望即便無法讓人不買額外的衣物，但想讓這些衣服「有給下一個人使用的機會」。

「衣服圖書館」共同創辦人洪于捷努力透過換衣減少浪費，也和KIRIN Bar BEER車庫精神倡議的「零浪費」，擁有共同理念。 圖／王聰賢 攝影 ※ 警語：禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒

※ 拍攝時間為二級警戒期間，拍攝過程符合防疫規定 ※

洪于捷觀察到新世代對換衣行為的高接受度，「他們並不在意這件衣服是二手衣或是新衣，衣服圖書館也希望讓他們看到，二手衣除了可能穿過，也是有故事的衣服，而有故事這個概念對衣服圖書館是重要的。」平常偶爾也愛小酌的她表示，她在衣服圖書館社群中的綽號就是啤酒，而啤酒對她而言，「是一個很歡樂的感覺，很難過的時候你也會想到它；啤酒比較像是一群人聚在一起，就跟換衣活動一樣，一起創意發想一些好玩的事情，這就是啤酒的精神。」同時雖然她自己家裡沒有車庫，但衣服圖書館最早的確就是和夥伴們一起在頂樓加蓋創意發想所產生的，也是「車庫精神」的車庫，頗有異曲同工之妙。

當天活動現場預定為晚間6點開始，然而即便當晚溫度持續下探，活動開始前已有大量排隊人潮湧現。參與民眾也從20至50歲左右不等，展現KIRIN Bar BEER跨世代的廣泛影響力。活動結束後，主辦單位也收到來自參與者的熱情回饋，有參與者表示，「感謝您們辦了一場好棒的換衣活動」，並表示滿心讚嘆著年輕世代所成立的衣服圖書館「熱情洋溢、無償付出」。

現場消費者參加踴躍，會後主辦方並收到參加者的熱情回饋、象徵活動的圓滿成功。 圖／台灣麒麟啤酒 提供 ※ 警語：禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒

故事換衣Bar帶來了趣味與交換故事的可能，加上春節前夕正是整理衣櫃的絕佳時機，讓斷捨離兼具微醺與玩樂、正是本次活動的最大亮點。雖然活動採一夜限定舉辦，但KIRIN Bar BEER的車庫精神卻未隨活動結束而停止，一如品牌口號「太會玩了Bar」，KIRIN Bar BEER未來並將持續為下一世代的逐夢遞傳勇氣與力量。

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