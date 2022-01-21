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影／合歡山水氣足上午冰霰夾雪 民眾幸運喊下雪了

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
合歡山今天上午水氣充足，9時許開始間歇性下起冰霰夾雪，目前已停止。圖／松雪樓提供
合歡山今天上午水氣充足，9時許開始間歇性下起冰霰夾雪，目前已停止。圖／松雪樓提供

受東北季風及南方雲系北移，合歡山今天上午水氣充足，9時許開始間歇性下起冰霰夾雪，武嶺清晨上山車輛不多，有民眾甚至未加掛雪鍊就開上水晶宮路段，但民眾後在台灣追雪團社群分享說，突然不雪了！隨後改口為冰霰，而後冰霰夾雪一度下很大，山頭、路面很快就變成雪白色，後來轉為飄雨，陽光也稍微露出。

公路總局第二區養護工程處也同步發布訊息，省道台14甲線合歡山路段今天上午突降冰霰夾雪，道路濕滑影響行車安全，台14甲線指標31公里處武嶺至33公里處松雪樓路段，上午10時起限加掛雪鏈車輛通行，後續視現地實際天氣，調整管制措施及範圍。

工作人員表示，這股東北季風搭配水氣，今天上午下起冰霰夾雪，讓海拔標高3275公尺的合歡山武嶺，以及標高3150公尺的合歡山莊一帶，由於水氣足，山頭、路面很快鋪上白毯，冰霰後來轉為飄雨，鋒回過後露出陽光，由於今天是上班日，山上遊客少。

仁愛分局已表示，上午水晶宮路已發生3起擦撞事故，警方已派員協助管制，並提醒雪季期間山區道路路況難以掌握，籲請用路人如非必要請避免行駛中高海拔山區道路；管制路段仍視現況機動調整；另依管制公告，機車、重機及乙類大客車均禁止進入。

交通部中央氣象局指出，南投地區今天東北季風及南方雲系北移影響，天氣多雲有局部短暫雨，早晚偏涼，請注意保暖；仁愛鄉、信義鄉山區為陰短暫陣雨天氣，氣溫攝氏12到19度，日月潭為多雲時陰短暫陣雨，氣溫13到21度，山區雲量稍多，部分地區易有濃霧。

合歡山今天上午水氣充足，9時許開始間歇性下起冰霰夾雪，目前已停止。圖／松雪樓提供
合歡山今天上午水氣充足，9時許開始間歇性下起冰霰夾雪，目前已停止。圖／松雪樓提供
合歡山今天上午水氣充足，9時許開始間歇性下起冰霰夾雪，目前已停止。圖／松雪樓提供
合歡山今天上午水氣充足，9時許開始間歇性下起冰霰夾雪，目前已停止。圖／松雪樓提供
合歡山今天上午水氣充足，9時許開始間歇性下起冰霰夾雪，目前已停止。圖／松雪樓提供
合歡山今天上午水氣充足，9時許開始間歇性下起冰霰夾雪，目前已停止。圖／松雪樓提供
合歡山今天上午水氣充足，9時許開始間歇性下起冰霰夾雪，目前已停止。圖／松雪樓提供
合歡山今天上午水氣充足，9時許開始間歇性下起冰霰夾雪，目前已停止。圖／松雪樓提供

冰霰 合歡山 武嶺

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