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發糕、佛跳牆都買得到 「PXGo!全聯線上購」指定日滿千享12%回饋 小時達限時8.8折

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
1月28日起，全聯小時達虎年單筆消費享8.8折，指定優惠碼滿千現折120元。圖／全聯福利中心提供
1月28日起，全聯小時達虎年單筆消費享8.8折，指定優惠碼滿千現折120元。圖／全聯福利中心提供

迎接農曆新年，全聯福利中心為提升新春買氣，「PXGo!全聯線上購」於1月21日起至2月10日期間盛大祭出6大活動，包含指定日加碼滿千元享12%回饋、小時達8.8折，以及限時7天「好虎氣紅包抽抽樂」活動，會員天天都能免費玩，中獎率100%，有機會獲得最大獎22萬福利點（價值22,000元）。另2月1日至2月6日不論到實體門市還是到「PXGo!全聯線上購」，只要憑福利卡購買休閒零食不只享全聯8折起，單筆滿499元再加贈300福利點。

活動期間「PXGo!全聯線上購」每週五六日使用PX Pay支付，全站單筆滿1,000元享12%福利點回饋；年貨大街、年節禮盒、團圓圍爐專區商品下殺5折起，再享PX Pay支付滿600元送300福利點，最高5%回饋；會員轉贈指定零食、補品禮盒給親友，PXGo!就送100福利點讓會員同享祝福；使用PX Pay指定銀行信用卡支付，全站單筆滿1,000元贈300福利點；自1月28日起，全聯小時達虎年單筆消費享8.8折，輸入「CNY120」滿千現折120元，還有限時7天「好虎氣紅包抽抽樂」免費抽獎遊戲，會員只要登入即可參加，除了首獎22萬福利點、貳獎Nintendo Switch主機藍紅＋健身環大冒險以外，還有折價券、福利點、OFF COFFEE熱美式、分批取消費回饋等好禮，中獎率100%。

近期疫情升溫，臨時改在家圍爐也不必擔心端不出豐盛桌菜，全聯實體門市自即日起至2月10日推出懶人及新手皆百搭的零失敗美味堂調理美食，包括家傳涼拌菜、主廚手路菜，只要覆熱或者購買不同食材相互搭配，就是一道道色香味俱全的佳餚，同時還有海鮮、肉品合購優惠。另外，應景年節氣氛，特別推出新春限定版「Read Bread發糕」包裝搭配吉祥話，年味十足；而想要開運的消費者，全聯限定實體門市也有販售春節花卉，帶給大家好運氣。

春節期間還有OFF COFFEE「咖咖心心過新年」優惠活動，自1月29日起至2月7日，全台實體門市冰/熱美式、冰/熱拿鐵，同品項買1送1，透過「PXGo!全聯線上購」購買美式、拿鐵，還有買30杯送30杯優惠，最高現省1,050元，轉贈親友傳達新春祝賀心意達3杯再享100福利點回饋。

美味堂於新年期間限定販售多款圍爐菜，珍品佛跳牆建議售價269元，用料超澎湃，買回家輕鬆加熱上桌。圖／全聯福利中心提供
美味堂於新年期間限定販售多款圍爐菜，珍品佛跳牆建議售價269元，用料超澎湃，買回家輕鬆加熱上桌。圖／全聯福利中心提供

零食 紅包 春節

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