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全嘉在藝起「虎」你看好戲 一齊為表演團體打氣

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
主修爵士小號的在地音樂家羅丹。圖／嘉義市政府提供
主修爵士小號的在地音樂家羅丹。圖／嘉義市政府提供

受到疫情影響，許多表演團隊無法按既定規劃演出因而受到衝擊，嘉義市政府為支持在地優秀藝文團隊持續創作，爭取文化部積極辦理為期二周的《全嘉在藝起》系列活動。市府文化局表示，上週7場演出獲得民眾一致好評，本周六、日還有許多精彩表演活動，全部免費、索票或直接入場，邀請市民來看精采演出，並為表演團體打氣。

文化局表示，本周六（22日）及週日（23日）二天，在文化局音樂廳及文化廣場仍有本市傑出團隊及音樂家等5場高水準精彩演出，呼籲喜愛藝文的市民朋友，千萬不要錯過。

文化局指出，本周六（22日） 晚上7時30分於音樂廳有一場《爵士入門-紀律中的自由》音樂會，由曾在國防部示範樂隊服務、獲得法國亞眠音樂院小號演奏文憑、在比利時布魯塞爾皇家音樂院主修爵士小號的在地音樂家羅丹老師擔任主奏，將以多首爵士知名曲目，帶領觀眾欣賞爵士樂的奧妙。

週日（23日）在文化廣場，從下午2時開始一連4場本市傑出團隊表演，包括「義興閣掌中劇團」—《出來面對》，以傳統布袋戲的輕鬆小品搭配搖滾樂團演奏；3時15分「如婷舞蹈團」—《舞耀風華》以精緻美麗的身姿活躍廣場舞台；4時30分由「嘉義聯合管樂團」—《流行金曲high起來!》演出，集合臺灣、日本流行歌曲展現管樂熱情；最後5時45分由「嘉義市管樂團」帶來《單簧管四重奏》，演出多首精選單簧管重奏曲目。

文化局提醒參加活動的民眾，為配合最新防疫措施，各表演活動現場採實聯制，全程佩戴口罩及保持安全社交距離，歡迎市民朋友呼朋引伴一同來嘉，欣賞好看又好聽的藝文旋律，由在地優秀團隊與大家一起迎接充滿希望與喜悅的虎年！

參加活動的民眾須全程佩戴口罩及保持安全社交距離。圖／嘉義市政府提供
參加活動的民眾須全程佩戴口罩及保持安全社交距離。圖／嘉義市政府提供
嘉義聯合管樂團。圖／嘉義市政府提供
嘉義聯合管樂團。圖／嘉義市政府提供

文化局 嘉義 樂團

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