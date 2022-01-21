高鐵新增遺失物協尋進度查詢 車廂行李放置區也變大

農曆春節假期即將到來，台灣高鐵公司持續提升各項軟體系統與硬體設施，包含高鐵數位客服系統新增「遺失物協尋進度」查詢服務，旅客可在報失後一個月內，掌握協尋進度；車廂也持續改善座椅舒適度，並增加行李放置區空間，方便攜帶大件行李的旅客置放，更同步安裝針對行李拍攝監視器。

高鐵公司表示，即日起旅客若遺失物品，只要完成報失程序，即可利用手機、平板或電腦連結至數位客服系統，點選「報失／協尋進度」快捷鍵並完成手機驗證後，輸入報失時系統提供之報失單編號或報失登記姓名及日期，即可立即掌握最新的協尋進度。

高鐵公司說，數位客服系統也提供24小時、全年無休的常用問題諮詢、乘車導引申請、遺失物品報失與查詢等服務，旅客透過文字或語音簡單輸入問題，就可快速獲得回覆說明，歡迎多加利用。

此外，高鐵公司說，持續觀察旅客需求並提升車廂服務措施，特別成立「列車旅客服務設施改善小組」，定期針對直接與旅客接觸的服務設施進行檢討改善。

高鐵公司說，更在去年利用疫情期間旅客人數較少的機會，完成部分車廂內行李放置區的增設工程，讓每組列車大型行李放置區可收納的28吋行李箱數量由45個增加至61個。針對行李放置區增設監視器，以加強維護行李的安全性。

此外高鐵公司說，包括列車椅背餐桌、商務車廂扶手、座椅把手、座椅氣壓缸等與旅客直接接觸的座椅設備，均已陸續換新，希望透過車廂設備的持續改善，提供旅客更貼心、舒適、安全的乘車空間。

高鐵公司說，最先啟用的八座車站（包括台北、板橋、桃園、新竹、台中、嘉義、台南及左營站），已全面完成新式智慧型「高鐵旅客資訊系統」更換，可更加清楚且完整地顯示即將抵達的列車及下一班列車的車次編號、發車時間、停站模式以及該節車廂配置為對號座／自由座等資訊。