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93歲老婦橈骨骨折不願開刀 新型石膏固定助復位

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
容志雄醫師表示，新型石膏包覆性好且輕便透氣，可幫助骨折卻不願開刀的長者治療。圖／大千綜合醫院提供
容志雄醫師表示，新型石膏包覆性好且輕便透氣，可幫助骨折卻不願開刀的長者治療。圖／大千綜合醫院提供

苗栗縣93歲許姓老婦在家中不慎滑倒，當下她用左手撐住身體，導致手腕橈骨移位且粉碎性骨折，家屬考量老人家年紀大及風險高不願開刀，經醫師建議使用新型石膏固定，不僅包覆性好，也較傳統石膏輕便透氣，一周後老人家回診檢查，骨頭已順利復位，生活也恢復正常。

大千綜合醫院骨科醫師容志雄表示，老人因骨質疏鬆，跌倒時容易發生骨折，而骨折的位置依跌倒時著地的情形不同，分別有手腕橈骨骨折、髖關節骨折或壓迫性骨折，此次的個案為手腕橈骨骨折且不希望開刀治療，一般會以石膏固定的方式治療，但傳統石膏又硬又重且不透風，病人往往戴幾天就開始發癢、有味道，過程中非常不舒服。

容志雄表示，新型的石膏固定，是先以較軟的石膏依病人掌圍的大小製作，同時附有拉鍊，病人就像戴手套一樣穿戴石膏，且前端的手指也可自由活動，加上內部有護墊，舒適感提升許多。如骨折變形較嚴重時，新型石膏可配合在X光下做復位，然後再固定即可。此外，小孩發生骨折時，為避免影響骨骼生長，大部分會在生長板附近使用復位及石膏固定，不使用鋼板、鋼釘，因此新型石膏也適用於小孩。

新型石膏有許多優點，包括貼合性及包覆性好，保護力較足夠；外型呈現蜂巢狀，方便透氣、不悶熱；當骨頭恢復一定程度時，可自行拉開拉鍊拆卸下來，清洗手部或擦汗之後仍可再套回；待骨頭復位完成要拆除時，不需像傳統石膏要用工具鋸除，只需拉開拉鍊即可，對鋸石膏過程感到害怕的小孩，是一很好的選擇。

容志雄表示，新型石膏可使用於手腕、手肘、下肢等處，但適用的方式必須經醫師專業評估，因此建議治療前先與醫師討論，才能選出適當的治療方式。

新型石膏呈現蜂巢狀，透氣不悶熱，也方便拆卸。圖／大千綜合醫院提供
新型石膏呈現蜂巢狀，透氣不悶熱，也方便拆卸。圖／大千綜合醫院提供

壓迫性骨折 醫師 苗栗縣

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