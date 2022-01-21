春節天氣可能偏涼或冷 彭啟明：中南部好天氣機會高

中央氣象局今晨已經針對宜蘭縣發布豪雨特報，基隆市、新北市、花蓮縣、台東縣大雨特報，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，昨天傍晚開始，台灣海峽上的水氣逐步增多，在廣東福建上有波短波槽發展東移，北台灣也開始有雨起來。

他說，清晨在台灣海峽北部也發展出大片雲系，也有些零星的閃電對流發展，周五、周六就受到這波雲系影響，台灣中部以北有陣雨發展，尤其周五白天的雨勢較大，周六會緩和一些，但北部還是容易有雨，集中在北部及東北部，近期尤其在東北部，新北市北海岸到基隆、宜蘭，幾乎每天都在下雨，是典型冬天東北風的特性。

而周五到周六，台灣附近轉為東北偏東風，雖然下雨，但溫度倒不是降太多，反而略回溫一些。中南部在周六有機會有點陽光出現，但雲量還是略多，屬於多雲到晴偶陣雨的天氣。

他說，周日則是另外一波鋒面雲系接近，各地也會再轉不穩定天氣，將會延續到下周一，也將是有雨的天氣，而這波後面伴隨東北風，溫度也會再度下滑一些，有點涼意，和周五、周六有些落差。但還沒有到很冷的程度，低溫約14-16度。

彭啟明說，這幾天水氣較多，也容易有濃霧發生，除了天雨路滑外，能見度也較差，開車行車務必要多留意。

他表示，台灣附近要轉乾一些，可能要到下周二、周三，水氣會顯著減少，下周在過年前仍維持東北風的型態，東北部迎風面仍較為濕涼一些，但相對這幾天的雨勢，已經穩定多了。

而過年期間的天氣，彭啟明說，由於長達九天，就以天氣系統的變化來看，一定會有顯著的變化，會有不同幾個階段，但整體而言仍是偏東北風的情境，可能也會有鋒面或較冷空氣南下，類似冬天到春天的天氣型態，這樣的天氣預測變化很大也很快。

他說，以目前預測來看，這九天要有暖暖很穩定的年節機會機率較低，天數也可能較少，是比較偏涼或冷的年節，如果要選擇有陽光較穩定的天氣，還是要到中南部才有較高機會。