快訊

羅霈穎4億遺產換人繼承！百件名牌包、鑽戒腕表俗俗賣

東吳大學城中校區緊急篩檢662人 採檢結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「明天補班」是補哪天？ 網說答案眾傻眼：原來只放到這！

聯合新聞網 / 綜合報導
明天就是補班日，不少上班族疑惑「補班是補哪天」。圖為台北市信義區上班族。記者余承翰／攝影
明天就是補班日，不少上班族疑惑「補班是補哪天」。圖為台北市信義區上班族。記者余承翰／攝影

下個週末準備要過農曆新年了，許多人引頸期盼9天長假的到來，不過這週六（22日）要先補班一天，讓不少上班族哀號，也疑惑「是為了哪天要補班」？原來補班是要補「過年初四」，網友指出，過年都是放除夕到初三，初四就要補班了。

一名網友在PTT指出，年假是從除夕放到初四，前後都有周休二日，因此他疑惑「為何1月22日要補班？」不解「往年都是從除夕放到初四」，周休二日不能算年假，那補班是補哪一天呢？

對此，有網友指出「放假是放除夕到初三」，總共放四天，除夕、初一、初二、初三，也有許多人驚訝「原來年假只有到初三」，還有網友打算使用特休請假，透露「遇到補班的話，就算扣全勤、扣薪水都要請，禮拜六、日不是上班的時候」。

根據《紀念日及節日實施辦法》第4條規定國定假日除春節放假3日外，其餘均放假1日」，代表春節是放三天，初四、初五民眾可以放假，一直以來都是用彈性調整，也就是擇日補班或補假的方式。今年初四剛好是在禮拜五，初五在禮拜六，所以初四如果沒有在1月22日補班的話，那上班族得要在2月4日就開工，因此利用補班來調整。

除夕 周休二日 國定假日

延伸閱讀

全公司的「Alt鍵」都被偷走！兇手竟是老闆 員工悲吐背後原因

教學文／一掃便知！數位新冠健康證明、台北通疫苗護照將上路 操作流程看過來

爆乳鋼琴YouTuber「換露這邊」 這片神秘領域讓男粉暴動：真香啊

就想上台清交！高中弟餐餐猛吃「海苔青椒」 超悲劇下場曝光

相關新聞

「明天補班」是補哪天？ 網說答案眾傻眼：原來只放到這！

下個週末準備要過農曆新年了，許多人引頸期盼9天長假的到來，不過這週六（22日）要先補班一天，讓不少上班族哀號，也疑惑「是為了哪天要補班」？原來補班是要補「過年初四」，網友指出，過年都是放除夕到初三，初四就要補班了。

春節天氣可能偏涼或冷 彭啟明：中南部好天氣機會高

中央氣象局今晨已經針對宜蘭縣發布豪雨特報，基隆市、新北市、花蓮縣、台東縣大雨特報，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭...

台南月津港燈節明晚啓燈 免費接駁及交通疏導看這裡

重磅回歸！去年因疫情影響停辦的鹽水月津港燈節將於今年1月22日周六重新登場。在公1水域浮動平台舉行的開幕啟燈演出，首度引...

93歲老婦橈骨骨折不願開刀 新型石膏固定助復位

苗栗縣93歲許姓老婦在家中不慎滑倒，當下她用左手撐住身體，導致手腕橈骨移位且粉碎性骨折，家屬考量老人家年紀大及風險高不願...

年貨塞滿冷凍庫 營養師：原則「先進先出」、別堵風口

農曆春節將要到來，很多主婦開始採買年貨，冰箱塞得快關不起來，營養師提醒，食物的冰存有撇步，除了注意冰箱溫度，也切忌滿滿的...

南方雲系北移 各地降雨機率增

中央氣象局表示，今天南方雲系北移影響，降雨除東半部、恆春半島外，中部以北也有短暫陣雨，其中基隆北海岸及東半部較為持續且時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。