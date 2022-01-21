「明天補班」是補哪天？ 網說答案眾傻眼：原來只放到這！

下個週末準備要過農曆新年了，許多人引頸期盼9天長假的到來，不過這週六（22日）要先補班一天，讓不少上班族哀號，也疑惑「是為了哪天要補班」？原來補班是要補「過年初四」，網友指出，過年都是放除夕到初三，初四就要補班了。

一名網友在PTT指出，年假是從除夕放到初四，前後都有周休二日，因此他疑惑「為何1月22日要補班？」不解「往年都是從除夕放到初四」，周休二日不能算年假，那補班是補哪一天呢？

對此，有網友指出「放假是放除夕到初三」，總共放四天，除夕、初一、初二、初三，也有許多人驚訝「原來年假只有到初三」，還有網友打算使用特休請假，透露「遇到補班的話，就算扣全勤、扣薪水都要請，禮拜六、日不是上班的時候」。

根據《紀念日及節日實施辦法》第4條規定「國定假日除春節放假3日外，其餘均放假1日」，代表春節是放三天，初四、初五民眾可以放假，一直以來都是用彈性調整，也就是擇日補班或補假的方式。今年初四剛好是在禮拜五，初五在禮拜六，所以初四如果沒有在1月22日補班的話，那上班族得要在2月4日就開工，因此利用補班來調整。