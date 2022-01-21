對流雲移入陸地明顯降雨 吳德榮：周日鋒面到

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨厚實的雲系從海峽移入，台中以北及東半部已有明顯降雨。由於雲層增多，輻射冷卻大幅減弱，今晨低溫明顯回升。

吳德榮說，今、明兩天轉東南風，氣溫漸回升，水氣多、易有霧。今天大氣不穩定，海面上有對流雲發展，移入陸地，中部以北及東半部有明顯降雨，南部地區也有降雨機率；北部14至21度，中部14至24度，南部14至26度，東部15至25度。

明天降雨減緩，局部地區有短暫空檔，但各地仍有降雨的機率，氣溫回升。

吳德榮說，周日鋒面通過，各地轉為有局部雨，並有較大雨勢。下周一、周二東北季風影響，下周一北部及東半部有局部短暫雨，下周二大台北東側及東半部有局部短暫雨。

他說，這波鋒面及東北季風冷空氣很弱、北台灣略轉涼，中南部白天舒適早晚涼。下周三、周四西半部晴朗、東半部有局部短暫雨，氣溫漸升。

至於歐洲模式28日至30日小年夜的模擬圖顯示，28日南海低壓所輸送的水氣抵達台灣，29日鋒面挾南海水氣同時影響並快速通過，小年夜冷空氣南下，漸轉乾。

他說，因牽涉南海低壓所輸送的水氣，且又是第8至10天的模擬，無論降雨狀況，或者鋒後冷空氣的強度，模擬都有很大的不確定性；且各國模式模擬差異大，故不宜遽下定論，需持續觀察模式的調整。