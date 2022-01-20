聽新聞
test
0:00 / 0:00

林口長庚傳承抗疫經驗 國內第一本抗疫紀實電子書上線

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
「穿越疫役—台北林口長庚COVID-19防疫回顧」電子書封面。圖／林口長庚提供
「穿越疫役—台北林口長庚COVID-19防疫回顧」電子書封面。圖／林口長庚提供

新冠疫情爆發後，在防疫第一線的林口長庚醫院負擔全國17%的重症，呼吸器數量占全國21%，葉克膜43%，檢驗量能更占全國24%，為保存並傳承抗疫經歷與經驗，林口長庚完成國內第一本抗疫紀實電子書「穿越疫役—台北林口長庚COVID-19防疫回顧」，今天上線，歡迎大家上網閱覽。

長庚決策委員會主任委員暨林口長庚院長程文俊表示，2020年初傳出疫情後，林口長庚立即成立防疫中心，以做好外部防疫、落實內部管理、調配人力能量、充足物資供應，站穩防疫腳步。根據上述四方針，，開展相關措施，包括全面自主健康管理、完整監測服務系統、數據解釋與治理、物資管理、病毒核心實驗室團隊、發展視訊會議及遠距醫療等，這些是成為抗疫相當重要的關鍵。

程文俊說，回顧過去SARS經驗，發現醫院當時沒有留下什麼記錄，相當可惜。這次林口長庚面對新冠，全員抗疫、無人退出讓人感動，因此特別動員醫師、護理、醫技、行政等團隊，紀錄這次齊心防疫的成果和貢獻，完成這本逾兩百頁的電子書。

「穿越疫役—台北林口長庚COVID-19防疫回顧」集結了2020年至2021年的防疫作為，收錄多位院長及副院長的心內話，具體詳實、圖文並茂，完整記錄了林口長庚這兩年來珍貴的抗疫歷程。希望藉由這本電子書，得以傳承與經驗分享，思考未來醫療走向、遠距醫療、視訊診療及智慧醫療等，帶動醫學發展與進步。

程文俊強調，疫情從2020年迄今2年，第一線醫護都非常辛苦，但仍嚴守崗位為民眾健康把關及努力。疫情仍未結束，Omicron病毒來勢洶洶，面對一波接續一波的挑戰，林口長庚任務更加艱巨，將持續對COVID-19病毒學、免疫學及疫苗進行深入研究，以創新研發對抗多變病毒，相信能再次挺過疫情風暴，守護國人健康。

●穿越疫役—台北林口長庚COVID-19防疫回顧

電子書連線網址：https://www1.cgmh.org.tw/branch/lnk/flipbook/mobile/index.html

表揚林口長庚防疫有功，蔡英文總統頒獎給主委程文俊。圖／林口長庚提供
表揚林口長庚防疫有功，蔡英文總統頒獎給主委程文俊。圖／林口長庚提供
長庚醫院站在第一線，全員齊心抗疫，保護國人健康。圖／林口長庚提供
長庚醫院站在第一線，全員齊心抗疫，保護國人健康。圖／林口長庚提供

長庚 林口 疫情

延伸閱讀

新北年貨大街明起跑 防疫限400人以下同時入場

銀行開戶驗證仍須脫口罩 金管會：6原則強化防疫

沈榮津：政策挺生醫產業 拚成全球健康防疫標竿

晶鑽生醫捐贈活氧機給博愛國小 助校園防疫

相關新聞

比101大樓大2倍小行星掠過地球 北市天文館「拍到了」

美國航太總署（NASA）上周預測將掠過地球的巨大小行星7482（1994 PC1），台灣時間1月19日清晨5時許，從距離...

「探索夢號」復航還沒滿月驚傳母公司破產 24日起航班全砍

星夢郵輪「探索夢號」停航七個月，在去年跨年復航。未料，復航不到一個月，母公司雲頂香港驚傳破產，為探索夢號日後的規畫埋下變...

民航局長喊話「繼續守國門」 籲第一線看到風險速處理

走過四分之三個世紀，今天是交通部民用航空局75周年局慶，受疫情影響，民航局低調「慶生」。民航局長林國顯說，身為第一線就要...

北北桃通勤新選擇 機捷推7日定期票約10張單程票75折

桃園機場捷運串聯北北桃生活圈，去年運量突破1億人次。桃園捷運公司繼30天以上的定期票後，今再推出7日定期票，開卡後可於指...

重機騎上八卦山隧道遇瓶頸 開放通行再等等

全台快速公路均開放重機行駛，唯獨台76線八卦山隧道仍禁重機進入，車友陳情盼開放，公路總局等單位多次評估及會勘，原預估最快...

癲癇竟然是心律不整引發 老翁發作還好醫師發現不一樣

70歲男子沒有癲癇病史，最近因肺炎住院，卻突然抽搐昏迷，轉急診後有兩次發作，醫師發現患者短暫昏迷醒來之後意識馬上恢復正常...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。