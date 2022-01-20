林口長庚傳承抗疫經驗 國內第一本抗疫紀實電子書上線

新冠疫情爆發後，在防疫第一線的林口長庚醫院負擔全國17%的重症，呼吸器數量占全國21%，葉克膜43%，檢驗量能更占全國24%，為保存並傳承抗疫經歷與經驗，林口長庚完成國內第一本抗疫紀實電子書「穿越疫役—台北林口長庚COVID-19防疫回顧」，今天上線，歡迎大家上網閱覽。

長庚決策委員會主任委員暨林口長庚院長程文俊表示，2020年初傳出疫情後，林口長庚立即成立防疫中心，以做好外部防疫、落實內部管理、調配人力能量、充足物資供應，站穩防疫腳步。根據上述四方針，，開展相關措施，包括全面自主健康管理、完整監測服務系統、數據解釋與治理、物資管理、病毒核心實驗室團隊、發展視訊會議及遠距醫療等，這些是成為抗疫相當重要的關鍵。

程文俊說，回顧過去SARS經驗，發現醫院當時沒有留下什麼記錄，相當可惜。這次林口長庚面對新冠，全員抗疫、無人退出讓人感動，因此特別動員醫師、護理、醫技、行政等團隊，紀錄這次齊心防疫的成果和貢獻，完成這本逾兩百頁的電子書。

「穿越疫役—台北林口長庚COVID-19防疫回顧」集結了2020年至2021年的防疫作為，收錄多位院長及副院長的心內話，具體詳實、圖文並茂，完整記錄了林口長庚這兩年來珍貴的抗疫歷程。希望藉由這本電子書，得以傳承與經驗分享，思考未來醫療走向、遠距醫療、視訊診療及智慧醫療等，帶動醫學發展與進步。

程文俊強調，疫情從2020年迄今2年，第一線醫護都非常辛苦，但仍嚴守崗位為民眾健康把關及努力。疫情仍未結束，Omicron病毒來勢洶洶，面對一波接續一波的挑戰，林口長庚任務更加艱巨，將持續對COVID-19病毒學、免疫學及疫苗進行深入研究，以創新研發對抗多變病毒，相信能再次挺過疫情風暴，守護國人健康。

●穿越疫役—台北林口長庚COVID-19防疫回顧