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帶孩子摺毛公鼎 故宮兒童學藝中心網站重新改版

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
「故宮兒藝藏寶閣」帶孩子挑戰居家創意手作，摺出一座毛公鼎。圖／故宮提供
「故宮兒藝藏寶閣」帶孩子挑戰居家創意手作，摺出一座毛公鼎。圖／故宮提供

大小朋友準備好今年的寒假計畫了嗎？國立故宮博物院公開全新改版的兒童學藝中心網站「兒藝藏寶閣NPM Kids」，包含戲劇導覽、文物語音故事、至善園實境解謎、居家創意活動等遊戲式學習等。從線上學習導覽串連實境體驗，讓家長與小朋友共學共玩，歡度寒假每一天。

打開「故宮兒藝藏寶閣」的「海怪國探險記」戲劇導覽，大小朋友可以戴上耳機，想像與故宮吉祥物小翠乘著飛船，前往海怪國展開冒險之旅。聽「文物說故事」，在家中滑滑手指、點選網頁，隨選隨聽文物的「自我介紹」，適合溫暖居家的親子時光。另外推薦趣味的「至善園親子實境解謎遊戲」，下載遊戲地圖出發到至善園尋找線索，蒐集各個關卡的挑戰徽章，邊解謎邊認識至善園。

另有「居家創意活動」，包含手作、遊戲、律動、故事等系列影片。各種豐富的線上學習資源搭配引導指南，讓大小朋友一同認識故宮文物，像是「紙雕建築師」讓孩子成為小小建築師，剪剪貼貼打造一座自己的小小故宮。

「平衡不平衡」運用文具或水果，做出宋代小朋友喜歡的「棗磨」玩具，輕輕一推平衡大賽就此展開。還有天冷時適合來場「園林動滋動一動」，家長與小朋友一起伸展身體做做動物瑜珈，讓寒假居家防疫也能FUN樂無限。

●故宮「兒藝藏寶閣NPM Kids」：https://theme.npm.edu.tw/children/

孩子們透過網頁語音導覽認識展場，聽聽文物故事。圖／故宮提供
孩子們透過網頁語音導覽認識展場，聽聽文物故事。圖／故宮提供
「故宮兒藝藏寶閣」帶孩子疊出自己的山水書籤，像是古畫中層層疊疊的山巒。圖／故宮提供
「故宮兒藝藏寶閣」帶孩子疊出自己的山水書籤，像是古畫中層層疊疊的山巒。圖／故宮提供

國立故宮博物院 文物 寒假

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