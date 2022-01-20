比101大樓大2倍小行星掠過地球 北市天文館「拍到了」

美國航太總署（NASA）上周預測將掠過地球的巨大小行星7482（1994 PC1），台灣時間1月19日清晨5時許，從距離地球約198萬公里距離，已以7萬公里時速通過。台北天文館表示，館方以位於加州的望遠鏡捕捉到它高速掠過天際的清晰身影，星體比台北101大樓還大2倍，但不會撞擊地球，無須恐慌。

天文館表示，這顆小行星受矚目，是因直徑約1公里，算是近年來接近地球星體中較大的一顆，這也是它自1933年到未來200年內最接近地球的一次。

天文館表示，7482號小行星並非最大，也不是最接近地球的危險星體。以今年來說，1月18日清晨6點掠過的2022 AY6小行星距離僅49萬公里，比月球略遠一點而已，但直徑只有約20公尺大，相當於7層高的樓房大小，所以並未引起注意。

5月27日晚上通過的7335（1989 JA）號小行星直徑達1.8公里，不過距離比這次的7482號小行星還遠一倍，對地球完全沒有威脅。

天文館表示，目前已發現的近地星體超過2萬7千顆，若軌道離地球在750萬公里以內，且直徑大於140公尺，就被列為「具潛在威脅」星體，目前已發現約2200多顆。