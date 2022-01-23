圖／雲林縣政府 提供

雲林縣有10家通過經濟部評鑑的觀光工廠，縣長張麗善歡迎大家，春節連假來雲林縣，逛最有在地特色的觀光工廠，包括丸莊醬油觀光工廠能瞭解台灣傳統黑豆蔭油的釀造過程及獨家蔭鼓DIY；大同醬油黑金釀造館結合雲林縣農產研發柳丁醬油及柚子醬油，教你挑選一瓶好醬油；朝露魚舖觀光工廠以魚鮮衛生12道工法把關食安，顛覆您對冷凍產品的刻板印象，明星產品新一夜干系列與魷魚絲系列；台灣鯛生態創意園區是全台灣第一座以國寶魚台灣鯛為主題的觀光工廠，能了解科技智慧養殖，好鱻奇餐廳由名廚精心料理台灣鯛國際鱻料理；來到位於古坑的福祿壽觀光酒廠，能了解香醇高粱酒的歷史，試飲屢獲獎項的咖啡香甜酒，大人小孩還能同樂DIY水果酒；良作工場農業文創館(國際亮點觀光工廠)結合文創，傳達講究過程就是好豬的理念，春節來趟餐桌的小旅行，品嘗黃金酥炸豬排及櫸木烤豬；源順芝麻觀光油廠堅持品質生產芝麻油及芝麻粉受國家檢驗肯定；塔吉特千層蛋糕大使館(優良觀光工廠)讓您看見千層蛋糕用心製作過程，更歡迎DIY一顆屬於自己的千層蛋糕，讓塔吉特千層蛋糕的美味來觸動您的味蕾；興隆毛巾觀光工廠位於虎尾鎮毛巾原鄉，帶您看見MIT毛巾製程的用心，學習如何挑選一條健康的毛巾，還全國首創造型毛巾大人小孩都超愛還能親子DIY；雅聞峇里海岸觀光工廠讓您秒出國置身南洋風情景觀區，擁有茅草屋群、中東海棗及明媚的海岸沙灘風景，明星產品精油香皂。

縣府特別結合10家觀光工廠，共同聯名推出「2022年節好康限定優惠」，品項包含醬油、漁產、酒品、肉品、油品、甜點、毛巾、化妝品，讓大人及孩子都可以開心玩、放心買、安心用，消費後也要記得在「遊雲林抽百萬名車」活動網站登錄消費發票，不僅有機會將汽車開回家，也有獲得現金的機會，歡迎年節假期來雲林縣走春，遊雲林逛觀光工廠哦。(雲林縣政府 廣告)