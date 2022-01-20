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內外科雙主治醫師守護 振興醫院成立「瓣膜治療中心」

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
截至2021年底，振興醫院已完成800餘例經導管瓣膜手術，件數居東南亞之冠。圖／振興醫院提供
截至2021年底，振興醫院已完成800餘例經導管瓣膜手術，件數居東南亞之冠。圖／振興醫院提供

心臟瓣膜就像血液前往全身的大門，如果瓣膜發生了「狹窄」或「逆流」，一開始可能沒有症狀，但等到問題愈來愈嚴重，猝死機率也在無形中提高。居國內心臟醫學先驅地位的振興醫院，長期建立內外科共治的團隊文化，今宣布成立「瓣膜治療中心」，提供所有病人「雙主治醫師」及「24小時遠距照護中心」，無法承受開心手術的年長病人、病況少見或複雜的病人，都可望獲得最佳治療成效。

台灣心臟外科權威、振興醫院院長魏崢表示，左心要將血液打到全身，因此左心室的主動脈瓣、二尖瓣不能讓血液倒流回來，工作格外吃重。主動脈瓣膜逆流、二尖瓣逆流或狹窄，這三個問題是最常見的結構異常，一但發生，光靠吃藥只能處理一部份，最後還是要開刀換瓣膜，才能徹底解決。

魏崢表示，過去換瓣膜需要靠心臟外科醫師做開心手術，但心臟內科的心導管介入技術日新月異，不需要開胸、開心，也能處理許多困難的瓣膜案例，因此「內、外科醫師必須在同一個手術台上做事，必須打破過去內、外科各做各的傳統，才能為病人尋求最大利益。」

魏崢說，在振興醫院為心臟病患做比較複雜的手術，都會有兩個資深主治醫師同時在手術室。兩個資深醫師一起面對負責複雜的手術，好處是若其中一個人不小心遺漏的，另一位醫師就可互補，共同執行之下，手術成功率可以提高很多，此合作模式在振興醫院行之有年。

以主動脈狹窄為例，振興醫院心臟醫學中心主任張忠毅表示，主動脈狹窄在傳統手術治療要開胸、切開主動脈，但現在從股動脈放入導管，進入左心室，選擇適當位置把瓣膜撐開，手術很快就完成了。其中「二葉性主動脈瓣狹窄」屬於挑戰型的難題，因為瓣膜「選小了會漏，選大了會破」，振興醫院開創的「振興測量法」也可以解決，手術成功率高達98%，吸引多國醫院都來取經。

振興醫院院方表示，「雙主治醫師制」是病人原有的主治醫師與瓣膜團隊的主治醫師，兩位共同照護。透過院方全年無休的24小時遠距照護中心服務，照顧延伸到術後，兩位主治醫師可隨時掌握病人在家的狀況，有任何醫療需求發生，醫護團隊可立即介入。

張忠毅強調，截至2021年底，振興已完成800餘例經導管瓣膜手術，件數居東南亞之冠。振興對於困難個案的經驗豐富，包括二葉性主動脈瓣狹窄、單純主動脈瓣逆流、嚴重二尖瓣逆流、二尖瓣腱索斷裂到經導管二尖瓣置術，都有挑戰成功紀錄。近期也將陸續引進「經導管二尖瓣膜腱索修復」手術，治療二尖瓣腱索斷裂造成的嚴重逆流的疾病。

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