北北桃通勤新選擇 機捷推7日定期票約10張單程票75折

桃園機場捷運串聯北北桃生活圈，去年運量突破1億人次。桃園捷運公司繼30天以上的定期票後，今再推出7日定期票，開卡後可於指定站間不限車種、不限次數連續使用7天，若每天往返1次，票價相當於單程票的75折。

桃捷公司舉例，A8長庚醫院站到A1台北車站單程票為70元，連續5天通勤往返票價為700元，而7天定期票售價僅519元，相當於75折優惠。如果7日內每天搭乘，單程票價相當於原價的53折，搭越多省越多。