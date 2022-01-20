快訊

西堤群聚案延燒 北市公布確診足跡「曾到大安、大同2診所」

父大義滅親舉報兒吸毒 網紅「蕾菈」合夥人竟是毒品上游

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北北桃通勤新選擇 機捷推7日定期票約10張單程票75折

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園捷運公司推7日定期票，票價約為10張單程票的75折，且搭越多省越多。圖／桃園捷運公司提供
桃園捷運公司推7日定期票，票價約為10張單程票的75折，且搭越多省越多。圖／桃園捷運公司提供

桃園機場捷運串聯北北桃生活圈，去年運量突破1億人次。桃園捷運公司繼30天以上的定期票後，今再推出7日定期票，開卡後可於指定站間不限車種、不限次數連續使用7天，若每天往返1次，票價相當於單程票的75折。

桃捷公司舉例，A8長庚醫院站到A1台北車站單程票為70元，連續5天通勤往返票價為700元，而7天定期票售價僅519元，相當於75折優惠。如果7日內每天搭乘，單程票價相當於原價的53折，搭越多省越多。

針對近日桃園機場群聚事件延燒，機場捷運防疫安全備受矚目。桃捷公司也強調全線21站都有紅外線偵測儀感控乘客體溫，重點車站每2小時就消毒一次，每次發車之前，員工也會針對旅客常接觸的車廂扶手、欄杆等進行重點式清消，請民眾放心搭乘。

桃園捷運公司推7日定期票，票價約為10張單程票的75折，且搭越多省越多。圖／桃園捷運公司提供
桃園捷運公司推7日定期票，票價約為10張單程票的75折，且搭越多省越多。圖／桃園捷運公司提供

桃園機場 機場捷運 票價

延伸閱讀

台南柳營重溪橋改建動土 改善水患及通行品質

跨校修課兼減碳 台師大等3校間擬設通勤單車道

義民高中確診生通勤竹北－新竹 縣府清消火車站

搭飛機也ok！日Yahoo總裁：境內何地皆可辦公、通勤補助每人3.6萬

相關新聞

北北桃通勤新選擇 機捷推7日定期票約10張單程票75折

桃園機場捷運串聯北北桃生活圈，去年運量突破1億人次。桃園捷運公司繼30天以上的定期票後，今再推出7日定期票，開卡後可於指...

重機騎上八卦山隧道遇瓶頸 開放通行再等等

全台快速公路均開放重機行駛，唯獨台76線八卦山隧道仍禁重機進入，車友陳情盼開放，公路總局等單位多次評估及會勘，原預估最快...

癲癇竟然是心律不整引發 老翁發作還好醫師發現不一樣

70歲男子沒有癲癇病史，最近因肺炎住院，卻突然抽搐昏迷，轉急診後有兩次發作，醫師發現患者短暫昏迷醒來之後意識馬上恢復正常...

清冠一號獲衛福部核准公費給付 對象回溯至去年12月

好消息！對抗新冠肺炎除了疫苗和抗病毒口服藥將陸續抵台外，國內研發的「清冠一號」也通過衛福部核准可公費給付藥費。中醫師公會...

foodpanda月費年後將調漲至每月119元 年費制3月底前限時優惠999元

年後各行各業漲聲四起，連許多人每天離不開的外送平台月費也跟著喊漲！foodpanda近日向現有pandapro會員發信預...

2021全球均溫史上第6高 鄭明典：回不去了

中央氣象局長鄭明典今天表示，2021年全球均溫排名史上第6高，自2014年全球均溫刷新紀錄起，之後雖然氣溫有高溫振盪，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。