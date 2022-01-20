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北北桃通勤新選擇 機捷推7日定期票約10張單程票75折
桃園機場捷運串聯北北桃生活圈，去年運量突破1億人次。桃園捷運公司繼30天以上的定期票後，今再推出7日定期票，開卡後可於指定站間不限車種、不限次數連續使用7天，若每天往返1次，票價相當於單程票的75折。
桃捷公司舉例，A8長庚醫院站到A1台北車站單程票為70元，連續5天通勤往返票價為700元，而7天定期票售價僅519元，相當於75折優惠。如果7日內每天搭乘，單程票價相當於原價的53折，搭越多省越多。
針對近日桃園機場群聚事件延燒，機場捷運防疫安全備受矚目。桃捷公司也強調全線21站都有紅外線偵測儀感控乘客體溫，重點車站每2小時就消毒一次，每次發車之前，員工也會針對旅客常接觸的車廂扶手、欄杆等進行重點式清消，請民眾放心搭乘。
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