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重機騎上八卦山隧道遇瓶頸 開放通行再等等

聯合報 / 記者賴香珊林宛諭／南投即時報導
台76線八卦山隧道東出口已設置「國3禁行重機」標示，但因路權、管理等問題仍待研議，遲未開放重機行駛隧道。圖／讀者提供
台76線八卦山隧道東出口已設置「國3禁行重機」標示，但因路權、管理等問題仍待研議，遲未開放重機行駛隧道。圖／讀者提供

全台快速公路均開放重機行駛，唯獨台76線八卦山隧道仍禁重機進入，車友陳情盼開放，公路總局等單位多次評估及會勘，原預估最快去年底開放，隧道東出口也已設置「國3禁行重機」標示，卻又遲未開放。公路總局表示，礙於出隧道即銜接國道路權、管理等問題仍與相關單位協調中，開放時間未定。

台76線東西向快速公路開通於2005年，全長約4935公尺，連接彰化埔鹽、南投草屯兩地，其中草屯端「八卦山隧道」是現行省道快速公路最長隧道，也是全台第3長隧道，僅次於雪山隧道及觀音隧道；而2012年開放重機可行駛快速公路，但台76線草屯端八卦山隧道因一出隧道就屬國道系統，而禁止重機進入。

公路總局指出，台76線東行線一出草屯端隧道出口不到200公尺就緊接著上國道3號，考量重機有誤上國道疑慮，因此自林厝交流道26.5K至中興系統交流道32.6K路段禁行重機，騎士必須走137線、148線再接到台14乙線，而該區段路程約需20分鐘，若走八卦山隧道約能省下10分鐘路程，因此車友仍期待開放。

公路總局為此針對八卦山隧道開放重機通行進行評估，去年也多次邀集國道、公路、警政執法、消防等相關聯防單位開會及現勘，原本預計最快去年底前可正式開放，該隧道東出口也已設置「國3匝道禁行重機」標示，看似開放有望，車友期待，未料至今卻未釋出相關訊息，令車友相當著急。

對此，公路總局員林工務段表示，若開放重機行駛，速限按現行規定，最高80公里、最低60公里，重機恐誤駛國道則可透過加強宣導，沿線設置警示牌防範；現階段遇到的瓶頸在於，一出隧道東出口就是中興系統交流道，屬國道路權，因此法規、管理及養護上仍有不少問題須與高公局等單位研議，因此開放時間未定。

台76線八卦山隧道原本預估最快去年底開放重機通行﹐但礙於隧道東出口後的路權、管理等問題仍須與相關單位研議。圖／讀者提供
台76線八卦山隧道原本預估最快去年底開放重機通行﹐但礙於隧道東出口後的路權、管理等問題仍須與相關單位研議。圖／讀者提供

重機 國道 路權

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