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foodpanda月費年後將調漲至每月119元 年費制3月底前限時優惠999元
年後各行各業漲聲四起，連許多人每天離不開的外送平台月費也跟著喊漲！foodpanda近日向現有pandapro會員發信預告，將從2月14日上午10點起全面更新提供3種訂閱方案，其中月費從目前每月99元一口氣漲到119元，漲幅高達20%！
疫情期間許多民眾頻繁使用外送，訂購頻率大增也讓滿額免外送費的訂閱制順勢而起。foodpanda自去年4月起首度推出訂閱制「pandapro」，以每月99元的價格力拼Uber Eats每月120元的優饗方案，價格更實惠吸引不少用戶買單。
調整後的訂閱方案包括月費制每月119元，半年制訂閱費650元，以及年費制訂閱費1,299元，3月31日前另推出年費制限時優惠價999元，換算下來每月平均83.2元，比未漲價前還優惠一些，而目前至2月4日期間，pandapro訂閱制月費還有限時半價49元優惠，想要持續以優惠價格訂閱的用戶，別錯過限時優惠。而訂閱制優惠內容則並未調整，可享外送滿179元免服務費、生鮮雜貨5%折扣、外帶自取享額外5%折扣，以及上千家餐廳專屬優惠等。
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